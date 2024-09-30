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快訊／山陀兒詭貼台灣大轉彎　「首發陸上警報」2地區納入

▲▼山陀兒颱風。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲山陀兒強度還在增強。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者許力方／台北報導

18號中颱「山陀兒」直撲南台灣，中央氣象署今（30日）晨2時30分針對台東、恆春半島2地區發布首個「陸上颱風警報」，山陀兒目前位在鵝鑾鼻東南方約290公里海面上，未來以時速11轉8公里速度向西北西轉西北前進，暴風圈已經進入台灣南方近海，預計明天颱風中心將來到台灣南方海面，之後逐漸轉北到北北東，不排除登陸。

氣象署最新資料顯示，山陀兒颱風過去3小時強度仍在略為增強，目前中心位在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西轉西北移動，暴風圈正進入台灣南方近海，對巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部將構成威脅，預計未來颱風還有增強的趨勢。

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陸上警報：台東、恆春半島應嚴加戒備。
海上警報：台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

▼山陀兒緩慢向西逐漸轉彎，東半部紫爆豪雨。（圖／中央氣象署）

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署）

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署）

氣象署技正林秉煜指出，預估颱風路徑，今天深夜將來到鵝鑾鼻南方，明天（10月1日）颱風持續朝西北移動，並往台灣南部近海轉彎接近，明晚到2日（周二）為南台灣帶來強風豪雨。由於過去路徑有西修，明天花東、恆春半島、蘭嶼綠島雨勢明顯，宜蘭山區近山區、基隆北海岸、大台北近山區也有下雨情況。

降雨方面，今天中央山脈以東降雨明顯，熱區落在花東、恆春半島、宜蘭山區近山區，較強對流過了中央山脈，對於雲林以南來說下雨則較為緩和，但整體來說天氣不穩定。明天颱風轉偏北上，花東、高屏下雨逐漸明顯，變數較大的是明天到2日，颱風在向西北移動過程中，通過台灣陸地來到東方近海，速度有不確定性。

他指出，颱風在西南側時間時，對南部地區高屏山區帶來的雨勢明顯，颱風來到東方近海時，在偏東風、東北風影響下，北部、宜花降雨持續且明顯，預計到了3日（周四）之後外圍環流為北部帶來局部大雨。

▼山陀兒襲台路徑詭譎。

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署）

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