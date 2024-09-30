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山陀兒「逼近強颱」龜速登陸！4縣市嚴防致災　最強風雨時間曝

▲▼山陀兒颱風9/30 21:30預測。（圖／氣象署）

▲山陀兒移動速度緩慢，氣象署預計，將以「接近強颱」的強度登陸。（圖／氣象署）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象署最新預估，山陀兒很高機率以中颱上限、接近強颱的強度登陸西南部，且由於移動速度慢，影響時間較長，周二晚間至周四白天影響最為明顯，其中屏東、高雄、台南及嘉義周三須嚴防12級以上致災性強風及短延時強降雨。

氣象署技正林秉昱表示，今天受到外圍環流影響，強對流不斷移入，為新北、宜蘭及花東帶來短延時強降雨，但雨勢都斷斷續續。今晚，隨著颱風持續往西北西移動，花蓮、台東、屏東雨勢逐漸明顯。到了周二至周三，隨著颱風中心接近西南部近海，風力愈晚愈強。

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▲▼山陀兒颱風9/30 21:30預測。（圖／氣象署）

▲山陀兒潛勢路徑圖。（圖／氣象署，下同）

他指出，今晚到明晨，花東、台東山區雨勢相對明顯；周二白天，花東持續降雨，恆春半島、高屏地區也開始會有明顯雨勢。今晚到明天，台東山區會有局部豪雨、大豪雨，東半部地區、恆春半島、高屏山區有豪雨，高屏平地、新北山區則有局部大雨發生機會。

林秉昱說，隨著颱風持續逼近，明晚到後天白天，東半部、南部地區及山區降雨漸增，未來三天趨勢上，隨著颱風中心接近西南部近海，南台灣、花東持續降雨，之後颱風逐漸通過台灣，周三下半天，北部降雨逐漸明顯。

▲▼山陀兒颱風9/30 20:40最新預測。（圖／氣象署）

他提醒，屏東、高雄、台南、嘉義10月2日在颱風中心附近登陸的地方，可能會有12級致災型強陣風，直到周四颱風逐漸遠離，南部降雨才會逐漸緩和下來，但北部地區仍會有局部大雨或豪雨，各地沿岸仍可能有長浪發生機率，須特別注意。

林秉昱表示，東北季風的南下，預估在10月2日到3日影響台灣，因此北部天氣將逐漸轉涼，會開始感受到稍涼的天氣。

▲▼山陀兒颱風9/30 20:40最新預測。（圖／氣象署）

風力部分，今晚明晨，離颱風中心最近的恆春半島、蘭嶼、綠島將有10到12級強風，屏東、台東地區及澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，高雄以北、宜蘭沿海空曠地區及金門則有8至9級。之後，10月1日晚上起，風力逐漸增強，所以2日至3日白天，各沿海及離島有9至10級以上強陣風。

至於海面風浪，10月1日、2日兩天，台灣附近各海面風浪明顯偏大，尤其東南部、西南部及恆春半島沿海易有6米以上浪高，1日起西南部沿海潮位升高，2日須慎防颱風暴潮及海水倒灌。

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