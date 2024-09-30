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北市明沒颱風假！網失望留言　蔣萬安：盼帥的是「專業應對」台北隊

▲▼台北市長蔣萬安到災害應變中心（EOC）召開颱風整備會議。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安視察溝渠清淤、抽水站自動化運作的整備情形。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

中颱山陀兒持續接近台灣，由於台北市未列入陸警範圍內，台北市長蔣萬安30日晚間8時透過臉書宣布，10月1日照常上班及上課，並提醒市民外出注意安全；但因今天不斷有網友湧入臉書稱讚「最帥市長」，得知沒颱風假的市民難免失落，蔣萬安則留言回應，自己都有看到敲碗，但希望帥的只有專業應對、全力以赴的台北隊。

由於市民希望10月1日放颱風假，今早就開始湧入蔣萬安9月28日教師節的貼文下方留言，狂讚「放假嗎帥市長」、「明天該放颱風假囉！敬帥氣的市長」、「萬安，您是我今生今世看過最帥、最瀟灑的男人了」、「萬安哥是全世界最帥的市長，希望明天可以放颱風假」、「帥氣的市長，等下就看你的表現了」。

然而到了晚上8時，蔣萬安於臉書宣布，台北市尚未列入陸上警報範圍，10月1日正常上班上課，「請大家外出注意安全、提前做好防颱準備、關心最新颱風動態！」根據中央氣象署資料，山陀兒目前中心位置在台灣東南方的海面上，後續可能北轉登陸台灣，預估風雨在10月2日到10月3日影響北市最劇烈，市府上下都嚴陣以待，守護市民安全。

▲▼台北市長蔣萬安視察溝渠清淤、抽水站自動化運作的整備情形。（圖／台北市政府提供）

面對基北北桃10月1日正常上班上課，部分市民難免失落，留言喊「萬安 我對你很失望」、「風真的好大 我真的好怕」、「市長這次不行餒」、「市長我明天有兩門課欸」、「請守護市民安全 立即放假」、「市長要不要看一下外面的天氣」。

但不少民眾支持此決定，留言說「最帥的市長明天沒放沒關係，但你週三週四不要讓人失望喔」、「明天台北天氣還很ok，大家不要亂浪費市府的能力」、「市長沒事辛苦了，明天不放沒關係，但禮拜三一定要放」、「求週三，大帥哥」、「市長您今天好像沒有從前那麼帥了，但每個人都值得第二次機會，明天請加油」。

而蔣萬安則於留言處說明，「大家的留言、敲碗，我都有看到。但是面對颱風以及可能的災害，我希望帥的只有專業應對、全力以赴的台北隊！接下來幾天很關鍵，請大家和我們一起做好萬全準備！」

▲▼不少市民對於基北北桃10月1日沒放假感到失落，台北市長蔣萬安特別留言回應。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

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北市明沒颱風假！網失望留言　蔣萬安回應了

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