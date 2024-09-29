山陀兒逼近！花蓮縣府提醒農友防颱　災後速提報農損尋求補助

▲山陀兒颱風恐將襲台，花蓮縣政府呼籲農友及早採取防範措施，造成災損儘速提報。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

依據中央氣象署氣象預報，山陀兒颱風未來移動路徑將影響台灣，花蓮縣長徐榛蔚籲請農民朋友關注颱風動態，及早採取各項農作物防範措施，也要注意自身安全；倘颱風造成農業災損，請儘速向當地鄉鎮市公所通報。

花蓮縣政府呼籲農民朋友及早做好防颱準備，農糧作物方面，田區留意排水溝渠暢通及病蟲害防治，二期水稻目前為分蘗盛期至乳熟期，請務必留意排水溝渠暢通，減少植株倒伏或泡水之風險；蔬菜類作物於颱風侵襲前不宜搶播，如可採收者應儘速採收；雜糧類如大豆、玉米等作物，請留意植株倒伏及田區淹水；果樹應設置防風網及補強支柱固定植株減輕危害，進入採收期之果樹，應儘速採收；另外，設施栽培應檢視生產設施，如有破損應及早維修。林業方面，要穩固設施，安置苗木；養殖、畜牧業要加強設施固定、溝渠疏通，備用發電機要購足油料，檢查能否正常使用。休閒農場方面，請業者加強場區設施安全檢查及維護工作，落實防颱整備工作，做好疏散避難措施並妥善疏導遊客，以維護安全。

颱風遠離後，農糧作物要注意清園、排除積水，並加強中耕培土、肥培管理，防範病蟲害發生，才能適時復耕，確保作物產量及品質。林業部分，儘速將林木扶正並以支架支撐，同時配合適當的修剪枝條及葉子，減少水分蒸散，以提昇成活率。此外，畜禽如有損失，應儘速進行善後及清理畜禽屍體、消毒及復原工作。

徐榛蔚表示，如發生農林漁牧災損，請農民朋友主動向當地鄉鎮市公所及漁會通報，花蓮縣政府將邀集相關單位依農業天然災害查報作業儘速辦理。

