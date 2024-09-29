不斷更新／「山陀兒」要來了！全台停班課懶人包看這篇

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

山陀兒今（29）日上午11時增強為中度颱風，路徑再西修，巴士海峽大轉彎，將登陸恆春，再沿著東海岸北上，若越往西走，影響時間會拉更長，宜花東、北海岸、台北東側、恆春劇烈雨勢及強勁風勢躲不掉。中央氣象署已於今上午8時30分發布海上警報，預計今日深夜發布陸上警報。《ETtoday新聞雲》將持續關注全台各縣市是否停班課。

中央氣象署最新警報資料指出，今上午11時山陀兒中心位在鵝鑾鼻東南方460公里的海面上，以每小時9公里速度，向西北轉西北西進行；山陀兒過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，預估未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢。

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值得注意的是，有媒體報導指稱，台北市政府會在29日晚上8時宣布30日是否停班停課，且依據往例，基北北桃4市將同步。對此，台北市副發言人李政軒澄清，在未發布陸上警報前，台北市政府不會有停班停課的發布。

全台各縣市是否停班停課資訊一覽

北部地區

基隆市：尚未宣布。

台北市：尚未宣布。

新北市：尚未宣布。

桃園市：尚未宣布。

新竹市：尚未宣布。

新竹縣：尚未宣布。

中部地區

苗栗縣：尚未宣布。

台中市：尚未宣布。

彰化縣：尚未宣布。

南投縣：尚未宣布。

雲林縣：尚未宣布。

南部地區

嘉義縣：尚未宣布。

嘉義市：尚未宣布。

台南市：尚未宣布。

高雄市：尚未宣布。

屏東縣：尚未宣布。

東部地區

宜蘭縣：尚未宣布。

花蓮縣：尚未宣布。

台東縣：尚未宣布。

外島地區

澎湖縣：尚未宣布。

連江縣：尚未宣布。

金門縣：尚未宣布。

依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。

另外，停班停課資訊仍依行政院人事行政總處公告為主。