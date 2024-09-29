山陀兒最快今晚發陸警「首波警戒範圍曝」　估明下半天觸陸

▲山陀兒颱風預估今晚到明晨發布陸上警報，首波警戒範圍以屏東為主。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱「山陀兒」持續進逼台灣，其暴風圈逐漸擴大，中央氣象署預估，今晚到明天清晨發布陸上警報，首波陸上警戒範圍以屏東縣為主，明天下半天暴風圈有機會觸碰到台灣陸地，不排除從恆春半島登陸，對台灣影響也更明顯，東半部、北部山區可能出現豪雨。

氣象署簡任技正伍婉華說，山陀兒颱風的暴風圈已逐漸進入巴士海峽，暴風圈還會擴大、強度也會增強，未來強度及預測路徑、速度若按照氣象署的預測，今晚到明晨發布陸警。

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▲受到山陀兒颱風影響，台灣附近海面陸續出現明顯風浪。（圖／氣象署提供）

她表示，山陀兒移動到南邊海域，預估周二早上開始北轉，以貼近花東沿海甚至近海的路徑，朝北北東的方向移動，所以周二、周三是影響台灣最明顯的時候。今天開始海邊風浪明顯，可能出現3公尺以上浪高，東半部也會出現長浪情形。

降雨部分，伍婉華說，今天大台北山區、基隆北海岸、東半部和恆春半島會出現局部性的大雨，隨著颱風外圍環流靠近過程，上述地區還會出現局部性豪雨。明天桃園以北及部分南部、西半部山區，也會持續下雨，中南部平地雖然雨比較少，仍有降雨。

她也說，北部山區、東半部及恆春半島可能還會有局部性豪雨，周四颱風慢慢遠離，但依舊影響台灣天氣，西北部是主要降雨區域，雨量狀況會視颱風離開的角度與速度而定。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華提到，颱風遠離之後，北方開始有東北風帶來涼空氣，北部、東北部及馬祖溫度略為下降，北部、東北部高溫約26度，馬祖則約在25度，在中部以北、東北部及馬祖低溫約20度至21度。

伍婉華說，周二、周三逐漸北轉，但也有些預報顯示路徑並沒有北轉的跡象，持續往西北西方向移動，比較晚的時間才會北轉的話，也代表影響南部的時間就會拉長，但還是要看整體大氣變化與颱風路徑移動。