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山陀兒來襲！農業改良場籲農民快做防颱　加強抗風排水設施

▲▼農業部台中區農業改良場呼籲農民做好防颱。（圖／記者唐詠絮翻攝）

農業部台中區農業改良場呼籲農民做好防颱。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

依據中央氣象署今(29)日發布資料顯示，中颱「山陀兒」預計10月1日至10月3日影響臺灣，屆時中部地區恐發生持續性降雨或豪大雨。農業部台中區農業改良場呼籲農民，針對當前主要栽培作物應儘速做好防颱準備，以降低作物受害與可能損失，並為水稻、果樹、蔬菜、花卉、雜糧作物提供防颱辦法如下：

水稻部分
目前中部地區正值水稻之生育期，移植稻區多為幼穗形成期至孕穗期，為減輕颱風為害，可增加田間灌溉高度，以減少蒸散作用急遽發生造成傷害。颱風過後，水稻田應加強排水，等稻株恢復正常生長後，再行灌水；災後應注意病蟲害之預防與防治，特別是白葉枯病的發生與防治。

果樹作物
則應在果園疏通排水設備，避免雜物阻塞以順暢水流，減少園區積水或崩塌發生。在迎風面加設防風設施，主幹加強固定並修剪過密枝條，減少受風及降低枝幹折損。梨、蘋果、紅龍果、白柚、西施柚、番石榴等已屆成熟的果實應儘快採收，配合冷藏調節出貨。果實未套袋者應儘快套袋，減少風害造成果實擦傷。

蔬菜作物
在颱風來臨前，預定播種或田間定植應予延後；可收成產品立即採收，加強清理排水溝與田間雜物，確保田間排水系統暢通，可在迎風面架設防風網，減少強風災損。葉菜與花菜類植株皆較柔嫩，建議可事先以防蟲網覆蓋，以減輕大雨所造成之機械傷害。瓜果類及豆類等蔓性蔬菜應確認支柱或棚架是否牢固；塑膠布網室等簡易設施，可使用繩索強化牢固，如有破損應及早維修。

花卉作物
預定播種或定植作業之花卉應延後進行；適逢採收之花卉，應加強採後處理，確保切花之品質。設施切花與盆花，應檢查溫室披覆完整並補強；露天栽培切花與苗木，應加強花網、支柱或增設抗風網，畦植作物注意田間畦溝排水通暢，避免豪雨造成淹水。

雜糧作物
雜糧作物(落花生、甘藷、大豆、硬質玉米)正逢營養生長期與結莢(或塊根)期，颱風來臨前應預先打開田間排水孔，確保畦溝排水通暢，保護作物避免淹水受損，颱風過後應迅速排水，避免長時間浸水造成根部受害，並加強病害管理。另建議如原採平畦式栽培之玉米田應適當開溝，以加速田間排水。

▲▼農業部台中區農業改良場呼籲農民做好防颱。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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