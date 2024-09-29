石破茂著手人事安排　擬邀菅義偉任副總裁！高市拒絕擔任總務會長

▲石破茂當選自民黨新任總裁。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本執政黨自民黨於27日針對總裁選舉進行投開票，最終由前幹事長石破茂當選新任總裁，預計10月1日經由召集臨時國會選為新任首相。面對是否儘早解散眾議院、進行新一輪的「總選舉」，石破茂在內閣與黨內的相關人事布局浮現新輪廓，包括研擬邀請前首相菅義偉擔任副總裁、森山裕擔任幹事長。至於高市早苗，則是婉拒擔任總務會長。

根據《日本放送協會》，自從當選為新任自民黨總裁後，石破茂在內閣與黨內的人事布局逐漸浮現新輪廓，昨（28）日晚間在東京赤坂眾議院議員宿舍，與和自身親近的多名議員討論未來人事布局與相關政治日程。

其中，石破茂研擬邀請菅義偉擔任自民黨副總裁、總務會長森山裕擔任幹事長，至於在總裁選舉同為其他8名競爭對手之一的小泉進次郎，則可能被指派擔任選舉對策委員長，而農林水產大臣坂本哲志則擔任國會對策委員長，前防衛大臣小野寺五典則擔任政務調查會長。

至於在內閣布局，石破茂研擬讓林芳正繼續擔任內閣官房長官、前官房長官加藤勝信則可能擔任財務大臣。

▲高市早苗婉拒石破茂擔任總務會長的提議，表示除了幹事長以外，不接受任何職務。（圖／達志影像）

同時，石破茂考慮指定參議院政策審議會長福岡資麿擔任厚生勞動大臣、城內實擔任經濟安保大臣、前防衛大臣中谷元擔任防衛大臣、岩屋毅擔任外務大臣、平將名擔任數位大臣、阿部俊子擔任文部科學大臣、御法川信英擔任復興大臣等。

其他關係人士透露，石破茂原本考慮讓在自民黨總裁選舉決選敗北的高市早苗擔任黨內的總務會長，不過高市婉拒提議。

日媒《讀賣新聞》則指出，石破茂可能最快將在10月9日解散眾議院、11月以前進行眾議院總選舉，不排除10月15日發布告示、27日投開票，或是10月29日發布告示、11月10日投開票。