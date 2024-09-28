日本陸自飛行員「失誤把引擎關掉」！　直升機緊急降落那霸機場

記者王佩翊／編譯

日本陸上自衛隊第15旅團司令部27日指出，一架隸屬那霸駐屯地的UH-60JA直升機26日晚間在進行夜間飛行訓練時，其中一個引擎突然停止運轉。直升機隨後於當晚8時左右緊急降落於那霸機場。而陸上自衛隊則強調，這次的降落是「預防性降落」。

根據《琉球新報》報導，陸上自衛隊指出，隸屬於那霸駐屯地第15直升機隊的一架UH-60JA直升機26日晚間因引擎故障緊急降落。當時直升機正在進行夜間飛行訓練，但因飛行員操作失誤，導致第一引擎停止運作。因此該架直升機在當晚8時5分左右緊急降落在那霸機場。

陸上自衛隊表示，這次的降落是「預防性降落」。但是受到這起突發事故的影響，那霸機場有4架民航班機出發時間被延誤，最大延遲時間達10分鐘。

根據第15旅團的說法，事發前飛行員正在調整引擎，以平衡油箱內的燃料，沒想到卻失誤將位在機體左側的第一引擎關閉。雖然單側引擎停止，機體仍能靠另一台引擎運作，飛行安全沒有受到影響，但是為了安全起見，還是臨時降落在那霸機場。

陸上自衛隊目前仍在調查此次操作失誤的原因，並強調在此之前從未發生過類似事件。該架直升機26日下午6時12分從那霸機場起飛，飛經沖繩縣糸滿市的喜屋武岬外海，並沿著浮原島及伊計島航行，最終經過摩文仁外海，返回那霸機場。