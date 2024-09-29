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屏東東港迎王「請水」儀式萬人空巷　甲辰正科大千歲「鄭」

▲東港東隆宮「甲辰正科迎王平安祭典」今(28)日在鎮海公園進行請王駕「請水」儀式 。（圖／屏東縣政府提供）

▲東港東隆宮「甲辰正科迎王平安祭典」今(28)日在鎮海公園進行請王駕「請水」儀式 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東東港東隆宮「甲辰正科迎王平安祭典」今(28)日登場，廟方遵循古禮在鎮海公園進行請王駕「請水」儀式，大總理鄭春忠率同執事人員上香跪拜恭迎王駕，現場吸引上萬人朝聖，甲辰正科代天巡狩「鄭」府大千歲於下午15時31分在眾人引頸期盼下駕臨，這是東隆宮第一次由「鄭」府大千歲代天巡狩。

▲東港東隆宮「甲辰正科迎王平安祭典」今(28)日在鎮海公園進行請王駕「請水」儀式 。（圖／屏東縣政府提供）

▲東港東隆宮「甲辰正科迎王平安祭典」今(28)日在鎮海公園進行請王駕「請水」儀式 。（圖／屏東縣政府提供）

縣長周春米說，東隆宮三年一科迎王平安祭典是國家無形文化資產，更是東港民眾心靈信仰信的寄託，歡迎全國民眾一起關注。而每到迎王祭典科年時，在海外工作的漁民、鄉親都會專程趕回，就是為了感謝王爺的庇佑，屏東三大迎王祭典已是聞名全台的重要宗教文化慶典，為了讓更多人深入了解其文化傳承與特色，屏東縣政府打造全國首座王船文化館，預計將於今年12月27日開幕，未來除了每3年1科的迎王祭典，海內外民眾、遊客也能走訪王船文化館，欣賞最具代表性的造船工藝，體驗屏東迎王文化的深度內涵。

▲東港東隆宮「甲辰正科迎王平安祭典」今(28)日在鎮海公園進行請王駕「請水」儀式 。（圖／屏東縣政府提供）

▲東港東隆宮「甲辰正科迎王平安祭典」今(28)日在鎮海公園進行請王駕「請水」儀式 。（圖／屏東縣政府提供）

東隆宮指出，請王儀式的前一天晚上，由甲辰正科東港迎王祭典委員會核心人物，在東隆宮溫王爺前以擲筊方式，請示蒞臨大千歲的姓氏。請王儀式當日，七角頭神轎轎班頭籤，輪番步入海邊恭請王駕，並由大千歲轎班頭籤輪番上請王臺，報寫大千歲姓氏。

28日現場執事人員經確認後，甲辰正科代天巡狩「鄭」府大千歲於下午15時31分在眾人引頸期盼下駕臨，典務科長當場高喊「大千歲駕臨，燒金放炮」，同一時間，請王臺上立即書寫「鄭」府大千歲姓氏的帥旗與帥燈，並快步返回東隆宮於代天府前旗桿升起。而眾千歲的神駕則在信眾的簇擁下，在遶境東港後，依序返回東隆宮，旋即進行盛大的「過五王火」儀式，恭請王駕入府安座，放榜安民。

縣府民政處表示，「請水」又稱「請王」，就是恭迎玉皇上帝派遣的欽差特使「代天巡狩」千歲爺降臨巡察，為期8天的迎王平安祭典也從此正式展開，因迎王祭典的千歲爺是以「王船」為交通工具進行往返，所以才會在海邊舉行。

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