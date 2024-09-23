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遊客慘叫！琉球恐怖海盜船「船長室畫面曝光」　船員超怕：要跑7趟

網搜小組／劉維榛報導

昨（22日）受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，浪況非常不佳，但為了疏散遊客，船公司仍決定開船，一名船員也曝光最新影片，原本20分鐘就能到達，船長冒著身命危險開了40至50分鐘，原PO也坦言非常害怕，就怕在海上出意外，「整個航程參雜旅客的慘叫聲、嘔吐聲。」

一名網友在Threads餘悸猶存直呼，昨天東港往返琉球的浪真的只能用可怕來形容，同時也曝光當時船長開船的影片，過程驚險萬分，「船長開船有大浪來只能頂浪，頂浪的過程為了避免受傷船長要做預備姿勢來防備。」

原PO直言，昨天的浪況不佳，開船或不開船讓公司非常難抉擇，「不開要被謾罵、開也要被謾罵，但我們為了疏散旅客回來終究決定開航。」

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事實上，這趟原本20分鐘就能抵達，但因為浪太大開不動，導致開了40至50分鐘才抵達琉球，當時原PO坦言也極度害怕，就怕會不會發生意外，是否能平安返航，「整個航程參雜旅客的慘叫聲、嘔吐聲，我只能安撫旅客跟旅客宣導不要緊張，安全帶扣上。」

對此，原PO喊話，今（23）日會因浪況還是不佳而選擇停航，希望外界少點謾罵多點體諒，「是我從事船員這行業來最難忘的一天，感謝老天爺讓我們出海的同仁同業都能平安歸來。」

▲▼ 。（圖／藍白航運江佳義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼ 。（圖／藍白航運江佳義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼ 。（圖／藍白航運江佳義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲原PO直呼浪況非常可怕。（圖／藍白航運江佳義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

原PO也拍下當時海上浪況，並嘆「旅客只搭單趟就覺得很可怕，何況我們為了疏散旅客回來，要跑六七趟。」

影片曝光後，網友們也支持不該開船，「同是船員支持這種風浪不開航」、「真的辛苦船長和船員了！敬佩你們！還是希望公司能將員工的安危至上！該停開就停開」、「身為昨天的遊客，真的很謝謝你們！辛苦了」、「平安才是最重要的」、「曾經因為大風大浪搭了快一個小時船才到小琉球，真的暈到懷疑人生，想到就怕！辛苦了！平安最重要」、「你們真的超級敬業的！而且都很關心乘客」、「開不開都是專業考量，攸關人命，沒什麼好抱怨的」。

本文獲藍白航運江佳義授權提供。

由 @as1996.81 發佈
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