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2024年甲辰正科東港迎王平安祭典　交通資訊懶人包一次看

▲2024年「甲辰正科東港迎王平安祭典」，9月28日起展開8天7夜的祭典科儀活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2024年「甲辰正科東港迎王平安祭典」，9月28日起展開8天7夜的祭典科儀活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

萬眾期待的2024年「甲辰正科東港迎王平安祭典」，於9月28日起展開8天7夜的祭典科儀，因應東港迎王平安祭典活動期間衍生大量人、車潮，為確保活動期間交通順暢及用路人安全，屏東縣政府已規劃一系列周邊交通資訊，並呼籲民眾多加配合。

▲2024年「甲辰正科東港迎王平安祭典」，9月28日起展開8天7夜的祭典科儀活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲2024年「甲辰正科東港迎王平安祭典」，9月28日起展開8天7夜的祭典科儀活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府表示，東港迎王平安祭典期間人、車潮眾多，每日公車及小黃公車因配合遶境路線行駛路線，也將有所調整，因遶境活動無法精確掌握會影響之路段或時段，如各公車路線行駛期間遇遶境隊伍將機動繞道行駛，另外，東港鎮部分YouBike租賃站也將配合活動期間暫停營運，詳細資訊可上各客運業者官網查詢。

▲2024年「甲辰正科東港迎王平安祭典」，9月28日起展開8天7夜的祭典科儀活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣府交通旅遊處強調，為因應民眾參與迎王祭典之停車需求，鎮內包含「東港中山路立體停車場」、「東港行政中心立體停車場」、「東港中山路平面停車場」及中正路與光復路路邊停車格等，共計752格小型車停車格供車輛停放，一同體驗三年一科「東港迎王平安祭典」，來屏東感受迎王的熱情。

縣府歡迎來自國內外觀光旅遊的遊客，前往東港感受「甲辰正科東港迎王平安祭典」的熱情時，請務必選擇合法旅宿，以確保住宿品質與人身安全，切勿入住未合法申請登記及違規擴大營業房間之旅宿業者，歡迎民眾持續關注鎖定屏東最新旅遊資訊。相關活動訊息請上「屏東旅遊網」（https://www.ipingtung.com）查詢，並歡迎下載「屏東GO 好玩」、「屏東ㄟ公車」APP 掌握第一手活動訊息。

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