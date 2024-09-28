「桃園市寵物嘉年華」防疫檢疫犬也來了　全場最吸睛

▲「2024年桃園市寵物嘉年華」今天下午在桃園樂天棒球場旁舉行，吸引大批汪喵家庭成員與樂天女孩到場，市府農業局長陳冠義與動保處長王德吉等人都出席。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「2024年桃園市寵物嘉年華」今（28）日下午在桃園市樂天棒球場旁舉行，吸引大批汪喵家族成員到場，市府農業局長陳冠義、動物保護處長王得吉與多明天女孩都到場。陳冠義指出，今天也是世界狂犬病日，動保處提供晶片植入與狂犬病疫苗施打服務，教導民眾正確飼主責任觀念；活動中還有農業部動植物防疫檢疫署檢疫偵測犬隊毛小孩也出席，還邀請知名犬貓訓練師與網紅寵物登台互動，讓大小朋友、超萌毛孩玩得不亦樂乎。

▲「2024年桃園市寵物嘉年華」今天下午在桃園樂天棒球場旁舉行，動保處還邀請各類型工作犬出席。（圖／記者沈繼昌翻攝）

「2024年桃園市寵物嘉年華」活動現場湧入大批汪喵家族成員與各種寵物，一起玩各種寵物友善互動遊戲，包括讓毛小孩大放異彩的「寶貝快快吃」、「圈粉伸展台」、結合動保知識的「萌寵幸運星」闖關活動和摸彩活動等，並邀請許多知名訓練師與網紅寵物登台表演互動。

▲「2024年桃園市寵物嘉年華」今天下午在桃園樂天棒球場旁舉行，現場邀請知名犬貓訓練師與寵物登台互動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中還有在桃園服務工作犬也驚喜現身，動保處也提供罐罐給工作犬加菜，包括邀請農業部動植物防疫檢疫署檢疫偵測犬隊，平日在機場邊境守護國門，防堵可疑肉品攜帶非洲豬瘟入境；海洋委員會海巡署北部分署偵搜犬隊，在海巡岸邊查緝走私減少毒品危害；桃園市政府消防局搜救犬小組，於災後協助搜救守護生命；桃園市政府警察局警犬隊共同守護治安等。

▲「2024年桃園市寵物嘉年華」今天下午在桃園樂天棒球場旁舉行，邀請知名犬貓訓練師與寵物互動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府農業局長陳冠義與動保處長王得吉則代表桃園市政府感謝辛苦工作犬和領犬員，另外也為桃樂動物友善城市計畫績優里頒獎，感謝基層里長對推動友善動物城市的付出。

▲「2024年桃園市寵物嘉年華」今天下午在桃園樂天棒球場旁舉行，現場湧入大批汪喵家族成員與寵物到場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳冠義指出，今天也是世界狂犬病日，動保處提供晶片植入與狂犬病疫苗施打服務，教導民眾正確飼主責任觀念，共同參與狂犬病防疫，落實飼主辦理寵物登記，讓毛小孩有身分證，打造愛護及友善動物環境。期盼未來能持續加強與桃猿樂天棒球場合作，市府將研議於球場內設立寵物友善專區等規劃，讓桃園市朝向對寵物更友善的城市邁進。