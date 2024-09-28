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桃園某國中男遭惡師課堂上「逼脫褲子」還記警告　教育局出手了

▲▼ 哭泣,悲傷,男童。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市某國中男生日前上理化課時偷換褲子，被老師察覺當著全班同學面前要求脫掉褲子，事後還被記警告，家人質疑老師刻意霸凌向教育局反映。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國中一名男生，日前在上理化課時，因下雨褲子被淋濕，在課堂上換掉校服褲子，被老師發現後當全班同學面前要求他脫掉褲子，還刻意觸碰其大腿，男學生事後還被要求寫報告，甚至還被記警告，家長認為老師涉嫌霸凌及性騷擾，向校方反映卻未得到回應，於是在Dcard發文控訴，引發網友熱議。

市府教育局今（28）日指出，已接獲學校通報，並於本月27日與投訴民眾聯繫，教育局已責成學校調查處置，校內人員如涉有性平、不當管教缺失，將依法裁處，絕不寬貸。

男學生的家人在Dcard發文，指男學生9月18日穿了三件褲子，包括內褲、運動束褲與校服褲子，因校服褲子被雨水淋溼，於是在上理化課時偷偷換掉校服褲子，理化老師發現後，要男學生在全班同學注視下脱掉褲子，男學生覺得在全班同學面前穿著運動束褲很奇怪，於是又穿回去，此時老師再次讓男學生把褲子脫下來，但男學生還是把褲子穿上，老師當時一邊嘲諷「穿Nike喔」，還觸碰學生大腿。

下課後理化老師向班導說明了這件事，並要男學生寫報告，男學生則向家人透露，學校好像有記他一支警告，男學生家人事後向學校反映後，認為學校處理不夠積極，因而PO文控訴。

此外，學生家人指控，因男學生父親剛過世，媽媽是新住民不懂台灣教育機制，事發當晚男學生也哭說「沒有爸爸在學校會被欺負⋯⋯」，校方還告訴男學生「老師才不會對你有性幻想」等語，男學生想到這件事情還是會落淚。

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