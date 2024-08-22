聲樂家涉不當飼養！29隻毛孩餓到兩眼放空　千萬宅滿地屎飄惡臭

▲ 聲樂家蔡姓男子租下淡水房子，不當飼養29隻毛小孩。（圖／民眾提供）

記者戴上容／新北報導

聲樂家36歲蔡姓男子過去被爆出網路販售來路不明貓隻，近期又被民眾舉報，他在淡水新市鎮某大樓中暗藏非法繁殖場且房租已欠半年，新北動保處和分局警員到場，屋內臭氣沖天、生存環境惡劣，29隻貓狗兔眼神絕望的奄奄一息。針對積欠房租部分，蔡男的同居人扛下全責；涉嫌不當飼養部分，新北動保處則依法開罰20萬6000元，並函文請蔡男說明。

據了解，蔡男當時透過仲介，以每月1萬3500元費用，租下新北市淡水新市鎮內一處電梯大樓6樓房屋，該房屋屋齡5年，3房2廳。蔡男和另一名鄒姓同居人在房內養起多隻動物，房子開飄散惡臭，鄰居因此多次投訴到管委會。

後續狀況日益嚴重「一出電梯就能聞到」，管委會因此又多次貼單警告，卻從未獲得改善。房東後來不堪其擾寄存證信函給蔡男要求解除租屋契約，對方擺爛不解決，直到7月25日凱米颱風來襲當天，依法可進入時，房東才見到自己千萬房屋竟然如此慘不忍睹。

▼29隻毛小孩共吃1飼料和水。（圖／民眾提供）

投訴人指出，上月25日凱米颱風當天，房東等人進到屋內，見到地板上隨處動物大小便，牆壁角落可見黑色黴菌，20多隻動物卻僅有1碗飼料和水，環境惡劣。此外，也見到有貓咪喉嚨傷口外露，大部分貓咪因為過於飢餓，失去行動力，牠們眼神空洞，心痛的投訴人趕緊連繫動保團體和新北動保處協助。

▼ 房屋被蔡姓聲樂家住的髒亂不堪，貓咪夾縫中躲藏。（圖／民眾提供）

新北動保處長楊淑方表示，收到通報後，立即到淡水查察，現場飼養環境糟糕、動物幾乎沒有做絕育、未植晶片、未施打狂犬病疫苗且動物有外傷並無就醫，動保處當天沒入26貓2狗1兔，總共29隻動物，其中，4貓1狗有植晶片，飼主登記正是租屋的蔡姓房客。

該案無查獲非法繁殖販售事證，但已違反《動保法》第22條第3項規定，未絕育裁罰5萬元；未植晶片未寵物登記，依法第19條規定，開罰3000元。另2隻貓有外傷，飼主無法提供就醫證明，依法處3,000元罰鍰。另依據《動物傳染病防治條例》第13條第2項規定暨新北市府公告，飼主應為寵物定期注射狂犬病疫苗，該批犬貓皆無施打狂犬病疫苗，處15萬元罰鍰。以上總計開罰20萬6000元，同時也發函請未到場的蔡姓房客說明。