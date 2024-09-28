大谷翔平夫妻合體放閃！　真美子「外套1細節」網讚爆：好想要

▲大谷翔平與愛妻田中真美子抱著愛犬Dekopin一起拍照。（圖／翻攝自大谷翔平IG）



記者張方瑀／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊26日（台灣時間27日）在主場對戰教士隊，靠著大谷翔平關鍵安打，逆轉獲勝，連3年取得國聯西區冠軍。賽後大谷愛妻田中真美子現身球場，而當時真美子套上一件特製印有「背號17」的牛仔外套，如此細節也引發球迷討論，高喊「好想要買！」

綜合外媒報導，道奇隊大谷翔平26日主場對戰教士隊，單場3安猛打賞，包括7局擊出致勝安打，幫助球隊本季主場最終戰贏得國聯西區冠軍，這也是大谷翔平夢寐以求首冠。賽後愛妻真美子驚喜現身球場，兩人抱著愛犬Dekopin合影留念，讓許多網友大讚畫面太美好。

特別的是，真美子上場後拿出一件特製的牛仔外套，正面印有「OHTANI」字樣，背面則有象徵大谷的17號背號，批到肩上的瞬間，真美子還轉身「炫耀」給大谷看，畫面相當甜蜜。

這件外套曝光後，也讓不少球迷大喊，「好想要一件」、「真美子很高，穿起來也很好看」、「外套也太可愛了吧」、「求問外套要去哪裡買」。