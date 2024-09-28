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中國男「開車超速」遭攔！　　網反大讚日本警察：罰款也不難受

▲▼超速遭鳴笛攔下！日本警察態度超驚人　網讚：罰款也不難受。（圖／翻攝自抖音／开东风的老孩儿）

▲中國網友大讚日本警察態度良好。（圖／翻攝自抖音／开东风的老孩儿）

記者張方瑀／綜合報導

有一名在日本生活5年的中國男子，日前因超速行駛首次在當地被開罰單，結果他將被攔查及罰款的過程分享到抖音後，引發大量中國網友的討論，大讚日本警察態度良好，「罰點款也不難受。」

有一名中國男子因在限速50公里的道路上，以每小時80公里的速度行駛，被一名日本交通警察攔下。據男子描述，警察首先詢問他聽到鳴笛為何沒有立即停車，是否沒有聽到警笛聲；在確認情況後，警察因天氣炎熱，便讓他回到車內等待處理。

最終，這名男子被開罰1.8萬日圓（約台幣3973元），並被告知要在指定期限內前往銀行或郵局繳納罰款。

令該男子感到意外的是，警察在處理過程中表現出極大的禮貌和耐心，還表示相信他不是故意超速，並提醒他以後開車要更加小心，甚至禮貌地感謝其配合，並囑咐開慢點，「咱們甚麼時候才能這樣啊，服務於人民，不是人民服務於他們。」

這段影片上傳到抖音後，立刻引發大量中國網友共鳴，「移民要什麼條件嗎？」、「有些地方值得學習」、「這個警察跟他說話時，一直是彎著腰，平視的角度」、「不得不說，人家的這種，罰點款也不難受」、「我怎麼感覺他們的交警屬於服務業的呢」、「這態度，想罵街都罵不出來」。

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