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石破茂10月1日成日本新首相　將面對各項外交安保課題

▲▼ 石破茂當選自民黨總裁（黨主席）。（圖／路透）

▲預計石破將在10月1日召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。新內閣預料也將在同日上路。（圖／路透）

文／中央社

日本自民黨前幹事長石破茂今天在自民黨總裁選舉擊敗高市早苗，「逆轉勝」登上總裁大位，預計將獲國會指名為新任首相。日媒分析，石破上任後將面對各項外交安保課題。

本次自民黨總裁（黨主席）選舉共有創黨史新高的9名候選人競逐，由於無人在競爭激烈的第一輪投票中取得過半票數，因此由前兩高票的63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗與67歲自民黨前幹事長石破茂，進入第二輪投票決勝負。

結果石破在第二輪投票「逆轉勝」高市，當選自民黨第28任總裁。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

預計石破將在10月1日召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。新內閣預料也將在同日上路。

▲▼ 石破茂當選自民黨總裁（黨主席）。（圖／路透）

▲結果石破在第二輪投票「逆轉勝」高市，當選自民黨第28任總裁。（圖／路透）

秋天國際會議接連登場 被稱外交季

日本經濟新聞報導，石破10月1日獲國會指名為首相後，馬上就要面對與各國領袖交手的領袖外交。每年秋天全球國際會議接連登場，因此秋天也被稱為「外交季」。

石破屆時將和全球領袖面對面，處理包括日趨嚴峻的東亞安全保障環境與因應美中對立等難題。

石破在總裁選舉期間，曾主張在亞洲也應該建立像北大西洋公約組織（NATO）這種採取「集體安全」體制的機制，並提出進一步強化日本防衛能力，及對美國要使用核武器時，同盟國也可以參與決策的「核共享」進行研究。石破過去曾任防衛廳長官及防衛大臣。

而石破在擔任新首相後首先要面對的外交課題就是中國。現任首相岸田文雄2023年11月曾和中國國家主席習近平會談，確認推動建構追求兩國共同利益的「戰略性互惠關係」。

日本與中國懸而未決的議題之一，就是日本將福島第一核電廠內積存的「核處理水」排放入海後，中國全面禁止日本產水產品進口，但目前已看到朝解決邁出一步。兩國9月20日同意朝恢復階段性進口開始進行協調。

▲日本與中國懸而未決的議題之一，就是日本將福島第一核電廠內積存的「核處理水」排放入海後，中國全面禁止日本產水產品進口。（圖／路透）

日中目前尚未明確宣示重啟進口的時期，且中國方面目前持續稱「核處理水」為「核污染水」。要實現早日重啟進口，跟中國方面高層對話不可或缺。

在岸田表明將卸任的8月中旬後，中國持續進行軍事挑釁行動，例如共機8月下旬首度侵犯日本領空、共軍航空母艦遼寧號9月18日首度進入日本領海外側的鄰接區，甚至中俄艦艇也在日本周邊海域聯合航行。

東南亞國家協會（ASEAN）相關峰會10月9日到11日將在寮國舉行，日本與中國都在思考由首相親自參加。接著是11月15日到16日將在秘魯舉行的亞太經濟合作會議（APEC），及同月18日到19日將在巴西舉行的20國集團（G20）峰會，目前傳出習近平有可能出席。

日方盼國際場合舉行日中領袖會談

日本方面希望利用11月的APEC及G20峰會場合舉行日中領袖會談，實現新任首相和習近平首度會面。目前研判中國方面將視日本新政府的對中政策做出相應作為。

石破的第2個課題就是強化跟同盟國美國間的關係。岸田政府推動徹底強化防衛能力，深化與美國間的信賴關係，也讓日本自衛隊與美軍為因應東亞發生事態，推動雙方擴大部隊指揮管理的合作。日本新政府也必須繼續推動對亞洲安保問題的參與。

石破也跟日本過去的首相一樣，希望能早日訪問美國。除了美國之外，日本也需要跟韓國、澳洲、歐洲及東南亞等共享價值觀的各國建立穩固關係。

另外，石破還必須面對俄羅斯侵略烏克蘭及中東情勢持續發展；在東亞部分，美國等國有看法認為「台灣有事」（台灣發生事態）可能會在未來數年內發生，因此日本政府必須早日建立撤離旅外日僑的方式。（譯者：黃名璽）

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