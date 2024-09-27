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客運校車連環奪命　陳世凱下令祭3措施：增加路口稽查

▲▼台中某知名私立中學校車撞死女騎士。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中某知名私立中學校車撞死女騎士。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者李姿慧／台北報導

22日台中市發生巨業客運公車輾斃東海女大生，今天(27日)台中再發生私立高中與客運合作的校車，撞死騎乘微型電動二輪車的老婦，交通部長陳世凱今下令祭出3大措施，包括對客運和校車駕駛人再教育訓練、加強稽查高風險業者、增加路口稽查頻率，確認大型車是否停讓行人或落實指差確認。

近日屢發生公車及學校交通車事故，交通部表示，部長陳世凱甚為重視，指示公路局與各縣市政府共同合作，實施3大措施，首先是要求各縣市政府立即規劃辦理所轄巿區客運及學校交通車駕駛人再教育訓練，路口停讓執行路口指差確認列為特別教育訓練重點，並請公路局各區監理所提供教育訓練協助。另併要求各縣市政府申請公共運輸補助計畫時應併同提報市區客運業者路口停讓安全教育訓練計畫。

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第二，陳世凱要求公路局各區監理所與各縣巿政府合作，協助對轄內高風險市區客運及學校交通車業者進行公司安全查核，查驗所屬各車輛確實安裝行車視野輔助系統，確認功能正常運作，並查核業者確實已將路口停讓執行路口指差及行車視野影像確認列為公司特別教育訓練重點。

第三，公路局各區監理所與各縣巿政府合作加強路邊路口稽查頻率，針對大型車行駛是否路口有停讓或執行路口指差確認進行查核。

▲▼台中東海大學會計系女大生晚間過馬路時，遭巨業客運公車撞上，捲入車底不幸死亡。（圖／民眾提供）

▲台中東海大學女大生過馬路遭巨業客運公車撞上死亡。（圖／民眾提供）

交通部表示，為督導業者落實路口停讓作為，112年起推動九大運輸業路口停讓行人方案，已要求汽車運輸業者將路口停讓行人納入公司教育訓練課程，公路人員訓練所也已製作大型車視野死角、安全距離等議題教材，並提供駕訓機構及相關業者供教育與訓練使用。

為強化路口交通安全，交通部表示，將持續加強督導業者及其所屬駕駛人落實大型車路口停讓相關安全駕駛作為，並要求地方政府共同合作。

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