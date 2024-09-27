確保消防人員救災安全　南消二大辦理救災安全訓練

▲台南市消防局第二大隊，27日辦理「救災安全推動幹部教育訓練」，藉以強化消防人員救災安全觀念，提升在各種災害環境下自我保護能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊，為增進消防人員在各種災害環境中救災安全意識，並透過安全管理機制來評估和執行救災戰術，特於20、27日辦理「救災安全推動幹部教育訓練」，藉以強化消防人員救災安全觀念，提升在各種災害環境下自我保護能力。

本次訓練課程分為室內課程及實際操作兩部分，包括火場三層安全管制介紹、災害現場指揮概念及人員安全管制要領，並透過連棟式住宅火災、工廠火災及高層建築火警…等情境模擬，使同仁熟悉救災流程與人員救災管制，藉以提升團隊合作意識及默契。

消防局局長李明峯表示，消防工作是一份神聖而危險的職業，救援任務的每一個步驟都必須小心謹慎，保障自身安全是有效開展救援工作的基礎和前提。此外，本局在市長黃偉哲的支持下，逐年汰換各式裝備器材，並透過科技救災減少消防人員暴露於危險之中，讓消防同仁更能夠安全執行救災任務，保障市民生命財產安全。

第二大隊大隊長王騰毅表示，救災現場充滿不確定性與高風險性，藉由本次訓練強化消防人員安全意識與救災安全管制作業機制，以確保面對災害時能有效且安全地進行救援。