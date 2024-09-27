高雄連鎖滷味爆食安！2包酸菜丟門口地上　網譏：食神美味秘訣

▲酸菜被丟包在連鎖滷味店門口，網友認為有食安疑慮。（圖／翻攝自爆料公社）

記者許宥孺／高雄報導

有民眾今(27日)直擊，高雄岡山區一家連鎖滷味店疑有食安疑慮，門口2包酸菜從早上8點放到10點多都放在地上，而店家卻是傍晚才開店，不禁調侃難道是「食神不可外傳的美味秘訣」。衛生局今日前往店家稽查，發現店門口已沒有食材，不過至少查獲5項衛生缺失，要求業者限期改善。

民眾在網路社團發文表示，「地上這2包酸菜從早上至少8點前就在那裡了，一直到現在為止都還是。店家傍晚5點才開門，酸菜們吸收滿滿在地日月精華。難道就是食神不可外傳的美味秘訣？」同時附上店門口地上2大包酸菜的照片，並備註店家位於岡山區壽天路的一家連鎖滷味店。

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網友看完不禁調侃：「在地美食啊」、「天然發酵中」、「是酸菜當然要放久一點味道才出來」、「祖傳秘方被你公開了」、「直接放地上！！！！！」。

不過也有網友嗆原po：「酸菜不會壞啊」「那(哪)間送菜的不是放店家門口」、「不然你先帶回家冰，等開業再還給店家」、「酸菜放再久也還是酸菜」。

▲▼衛生局前往店家進行衛生稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

事實上，即便酸菜是發酵食品，但業者仍必須遵守衛生良好規範準則，「食材須離地放置」。衛生局今日中午派員前往店家稽查，發現門口已無食材，不過發現作業場所食材未離地、冷凍庫食材未覆蓋無除霜及無溫度計、垃圾桶未加蓋及從業人員未依規定體檢等多項缺失，

衛生局要求業者限期改善，屆期未改善，將依食品衛生管理法第8條第1項及第44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

▲衛生局前往店家稽查，店門口2包酸菜已不在。（圖／記者許宥孺翻攝）