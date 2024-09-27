快訊／黃紹庭爆涉貪首露面！　自錄102秒影片澄清：非潛逃廈門

記者賴文萱、黃資真／高雄報導

國民黨高雄市議員黃紹庭疑似浮報助理費、涉貪上百萬，26日檢調前往搜索帶回雙親在內共17人，其中6人交保、1人聲押，黃本人卻一度失聯，疑似在收網前飛至廈門。今(27日)黃除了發出聲明稿澄清外，也自錄影片強調事情處理完會盡速返國，到案說明。

▲國民黨高雄市議員黃紹庭自錄影片澄清，昨早前往廈門是既定行程，非畏罪潛逃。（圖／黃紹庭提供）

黃紹庭聲明如下：

大家好我是黃紹庭，我人在國外，特別向大家報平安，對於這一兩天國內的新聞，在此我要向大家報告與聲明：

一、本人於26日上午出境，是既定個人行程，絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎等情事。

二、本人昨日在獲知遭搜索消息後，第一時間即已經主動致電檢調承辦人員說明行程，也獲得承辦人員理解。本人向檢調說明，待事務處理完畢就會返國，將立即到案說明，這也已獲得承辦人員理解。

三、本人嚴正聲明，從政十餘年來，助理費申報一事絕對合法，沒有浮報，更不曾侵占公款，呼籲司法查明事實真相，切勿抹煞勤懇認真問政的民代名譽及清白。

最後，本人與助理們皆全心全意、競競業業，努力地幫高雄市政及市民服務，如近日提出的高鐵南延進高雄市區等重大議題，完全是福國利民的主張及良善建議。呼籲檢調應早日查明真相，還本人清白！