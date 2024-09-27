　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

總統級咖啡快閃義享！6品牌祭買1送1　「拿鐵生活節」登陸夢時代

▲▼第一杯咖啡。（圖／記者許宥孺攝）

▲「第一杯咖啡」精品咖啡快閃義享時尚廣場。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

喜歡品嘗咖啡的民眾別錯過！義享時尚廣場近日限時推出「第一杯咖啡」快閃櫃，主打來自南投的台灣精品咖啡，是2019總統府國宴指定咖啡，為響應10月1日國際咖啡日，當天館內6大咖啡品牌也推出指定咖啡飲品買一送一。而網羅全台精品、手沖咖啡的市集「拿鐵生活節」，也將在10月5、6日於夢時代登場，這次將有40家北中南人氣咖啡廳帶來手沖、拿鐵，將夢時代戶外廣場打造成超豪華下午茶咖啡廳。

為拓展精品咖啡市場知名度，農業部農村發展及水土保持署南投分署特別選在義享時尚廣場1F舉辦「第一杯咖啡」台灣精品咖啡限時展售，邀集「92向陽高山咖啡」、「馨晴咖啡」、「Tsai P.Coffee」、「雅谷咖啡莊園」、「森山咖啡莊園」、「光現咖啡」及「禾荳咖啡」等7家台灣知名咖啡莊園參與。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼第一杯咖啡。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼「第一杯咖啡」喝的到7家台灣知名咖啡莊園。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼第一杯咖啡。（圖／記者許宥孺攝）

農村水保署南投分署秘書吳瑞鵬表示，台灣精品咖啡近年來已逐漸在國內外嶄露頭角，屢屢在國際評鑑上獲得佳績，這次在義享時尚廣場所舉辦的「第一杯咖啡」主打來自南投縣國姓鄉的台灣精品咖啡，是全台灣第一個推行咖啡產地認證標章的區域，也因為咖啡品質優良，2019年成為總統府國宴指定咖啡。今年「92向陽高山咖啡」更榮獲「COE卓越盃咖啡國際競標總統獎」殊榮。

歡慶10月1日國際咖啡日，且展售期間適逢義享週年慶首7日，當日購買「第一杯咖啡」台灣精品手沖咖啡系列品項，即享買2送1優惠；購買義式咖啡飲品系列2杯享9折優惠。展售期間義享卡會員於全館當日消費累計滿3000元，可至「第一杯咖啡」展活動現場兌換價值320元的咖啡洗髮露、咖啡洗手乳及洗米沐浴露「comi旅行三件組」乙份。

▲▼第一杯咖啡。（圖／記者許宥孺攝）

▲「第一杯咖啡」即日起至10月2日於義享時尚廣場登場。（圖／記者許宥孺攝）

此外，10月1日當天館內的7F cama café、4F莫凡彼餐廳與成真咖啡、3F奎克咖啡、B2御前上茶與穎可達咖啡等6大品牌，也推出指定咖啡飲品買一送一、特惠價或是滿額贈優惠。

另一方面，網羅全台精品、手沖咖啡及特色獨立咖啡廳的《拿鐵生活節》市集，10月5、6日也將於夢時代戶外幸福廣場、水池廣場濃郁開展。這次將有40家北中南人氣咖啡廳帶來現做手沖、拿鐵，以及下午茶不可少的甜點輕食，以及大人味的咖啡酒，還有專業的咖啡職人講座，將會是場夢幻的戶外午茶咖啡廳。

▲高雄在地代表質感咖啡名店「＃Space Café」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄在地代表質感咖啡名店「＃Space Café」將參與拿鐵生活節。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台中植感系咖啡店「PeacocksCoffee 孔雀咖啡」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台中植感系咖啡店「PeacocksCoffee 孔雀咖啡」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲榮獲2024年食品界米其林比利時風味獎肯定的「米提拿鐵 mitty」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲榮獲2024年食品界米其林比利時風味獎肯定的「米提拿鐵 mitty」。（圖／記者許宥孺翻攝）

場內消費滿額即可參加抽獎，有機會獲得「奎克咖啡」冰滴咖啡禮盒、「黑浮咖啡」濾掛禮盒、使用手炒黑糖及海拔 1300 公尺梨山青茶的黑糖珍珠專賣店「冬鈴商行」4 吋鹹派餐盒、結合藝文展覽與咖啡文化的「木木咖啡」限定植物奶特調、「米提拿鐵 mitty」法國可可烤花生拿鐵等多樣品牌禮，快揪親友跑咖了。

ET快訊
專宰竹科工程師！　2人共1.17億
快訊／新北登革熱再爆15例！仍在新店、中和
私校退場首例　價值23億校產過戶內政部
慈妹臉貼短今「E級車頭燈」　超滿足吐舌： 太柔軟惹
快訊／黃紹庭爆涉貪首露面！　畫面曝光
快訊／追京華城案！廉政署約談逾10人　許甫也現身
iPhone設定充電上限80％有用？　1年實測出爐
女大生遭輾斃　高大成點出關鍵轟：這就不對了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大陸開放福建居民赴金門旅遊　即起可申請

新北登革熱再爆15例！仍在新店、中和　2區明日將動員孳生源清除

太魯閣天祥階段放行！旅宿10月起每週5天開放入住

高雄超級大南瓜10月底重磅登場　萬聖節歡迎市民一起變裝搞怪

行人地獄最嚴重5縣市出爐　台中市奪命路口4工程改善

高雄連鎖滷味爆食安！2包酸菜丟門口地上　網譏：食神美味秘訣

一圓航海夢「她33歲轉行從資訊人變船副」　薪水挑戰翻3倍

虐死剴剴「保母最新說詞曝光」　對眼摳手指！家屬怒：噁心模樣

快訊／國家警報狂響「大雷雨襲3縣市」　暴雨警戒區出爐　

快訊／「燕子」颱風生成了　最新路徑出爐

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

坤達遭邰智源退出《木曜》至今沒聯絡「沒再發我」

雲林國道3死1傷追車畫面曝　時速190km一路高速狂飆

Alan開敞篷車帶陳喬恩兜風　她包緊緊遭老公吐槽XD

棒棒堂合體「大家狂置入副業」XD　威廉喬到白髮..敖犬：不是為了錢！

家屬爆內幕！東海女大生最初只斷臂還能求救　巨業司機竟補油門

大陸開放福建居民赴金門旅遊　即起可申請

新北登革熱再爆15例！仍在新店、中和　2區明日將動員孳生源清除

太魯閣天祥階段放行！旅宿10月起每週5天開放入住

高雄超級大南瓜10月底重磅登場　萬聖節歡迎市民一起變裝搞怪

行人地獄最嚴重5縣市出爐　台中市奪命路口4工程改善

高雄連鎖滷味爆食安！2包酸菜丟門口地上　網譏：食神美味秘訣

一圓航海夢「她33歲轉行從資訊人變船副」　薪水挑戰翻3倍

虐死剴剴「保母最新說詞曝光」　對眼摳手指！家屬怒：噁心模樣

快訊／國家警報狂響「大雷雨襲3縣市」　暴雨警戒區出爐　

快訊／「燕子」颱風生成了　最新路徑出爐

車埕國小變身「鐵道觀光小學堂」5周年　邀校友重溫往日時光

強化交通事故防制量能再追擊　台南交通違規科技執法年底再添20處

營養師曝「夏季水果營養好處」　西瓜超補水還能調節血壓

Honda「Prelude跑車」傳有手排版　油電動力、最快明年下旬開賣

黑幫詐賭竹科工程師！2人被宰1.17億落跑　欠債宣傳車開到家門前

陸恢復福建居民赴金門自由行　即日起開放申請

翁曉玲嗆釋憲未必能拘束國會　逼問卓揆：若修法違大法官意見會施行？

秦霄賢被爆劈腿後首露面！　現身潮牌店開幕挨酸：對男星寬容度高

陳偉殷在12強大名單也有意參賽　相隔16年再披國家隊戰袍？

美控伊朗密謀買凶「殺害波頓」　懸賞6.3億元逮人

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

生活熱門新聞

最快今晚成颱！　V型迴轉貼「台灣東部」暴風圈掃台

快訊／「燕子」颱風生成了　最新路徑出爐

網狂問颱風假！天氣粉專曝4警戒區「暴風圈籠罩機率高」

颱風最快今晚生成！下周二、三最接近　不排除侵台

回收水桶裝酸辣湯　八方雲集：該分店終止加盟

回到家就狂摸胸！男友「還要摸著睡」她納悶

她失戀飛日本！「幫閨蜜代購」犯1大錯

快訊／國家警報大響　大雷雨轟3地「暴雨警戒區出爐」

墾丁旅遊海報「薄紗妹險露點」　平台回應了

「準山陀兒」颱風生成有可能海警！　速度緩慢對台影響加劇

桃花炸裂！10月愛神專寵3星座

快訊／雨彈升級　4縣市豪大雨特報

快訊／北北基3縣市大雨特報　一路下到晚上

《八尺門》找陳致遠客串棒球教練　黃揚明傻眼

更多熱門

相關新聞

即／黃紹庭發聲明：絕非畏罪潛逃

即／黃紹庭發聲明：絕非畏罪潛逃

國民黨高雄市議員黃紹庭疑似涉嫌浮報助理費，包括黃紹庭的父母親和服務處人員共17人被帶回偵訊，其中6人交保、1人聲押。據悉，黃疑似在昨天(26)日清晨7點，檢調收網前一刻搭機出境，目前人在中國廈門。對此，黃紹庭發聲明表示，是既定個人行程，絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎等情事。

背心短褲女騎士闖紅燈！他慘噴飛趴在地

背心短褲女騎士闖紅燈！他慘噴飛趴在地

即／住家堆滿電池「5年燒4次」　高雄男遭送辦

即／住家堆滿電池「5年燒4次」　高雄男遭送辦

公立醫院責任！醫界大老曝「高醫丟大同」3關鍵

公立醫院責任！醫界大老曝「高醫丟大同」3關鍵

父花千萬幫兒買台積電執行長職位　遭女富商騙光

父花千萬幫兒買台積電執行長職位　遭女富商騙光

關鍵字：

高雄咖啡第一杯咖啡拿鐵生活節義享時尚廣場夢時代

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態

最快今晚成颱！　V型迴轉貼「台灣東部」暴風圈掃台

單親媽餓死女嬰　12字自介「別怕22K」超諷刺

小楊哥玩完！公司被罰3億元「責令停業」

台23歲裸模被澳海關攔　簽證吊銷淚崩

高雄驚傳電池起火　鄰崩潰：燒4次了

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」

抖音處罰小楊哥　三隻羊旗下帳號全停播

前兄弟啦啦隊「直接點名陳致遠」

撞擊瞬間曝光！校車「從後追撞」女騎士當場慘死

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

即／今彩539開出8注頭獎　每人分得300萬

快訊／「燕子」颱風生成了　最新路徑出爐

驚悚畫面曝！29歲女騎士閃臨停車遭輾斃

即／8連霸屏東議員王啟敏　峇里島猝死

更多

最夯影音

更多

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面