總統級咖啡快閃義享！6品牌祭買1送1　「拿鐵生活節」登陸夢時代

▲「第一杯咖啡」精品咖啡快閃義享時尚廣場。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

喜歡品嘗咖啡的民眾別錯過！義享時尚廣場近日限時推出「第一杯咖啡」快閃櫃，主打來自南投的台灣精品咖啡，是2019總統府國宴指定咖啡，為響應10月1日國際咖啡日，當天館內6大咖啡品牌也推出指定咖啡飲品買一送一。而網羅全台精品、手沖咖啡的市集「拿鐵生活節」，也將在10月5、6日於夢時代登場，這次將有40家北中南人氣咖啡廳帶來手沖、拿鐵，將夢時代戶外廣場打造成超豪華下午茶咖啡廳。

為拓展精品咖啡市場知名度，農業部農村發展及水土保持署南投分署特別選在義享時尚廣場1F舉辦「第一杯咖啡」台灣精品咖啡限時展售，邀集「92向陽高山咖啡」、「馨晴咖啡」、「Tsai P.Coffee」、「雅谷咖啡莊園」、「森山咖啡莊園」、「光現咖啡」及「禾荳咖啡」等7家台灣知名咖啡莊園參與。

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▲▼「第一杯咖啡」喝的到7家台灣知名咖啡莊園。（圖／記者許宥孺攝）

農村水保署南投分署秘書吳瑞鵬表示，台灣精品咖啡近年來已逐漸在國內外嶄露頭角，屢屢在國際評鑑上獲得佳績，這次在義享時尚廣場所舉辦的「第一杯咖啡」主打來自南投縣國姓鄉的台灣精品咖啡，是全台灣第一個推行咖啡產地認證標章的區域，也因為咖啡品質優良，2019年成為總統府國宴指定咖啡。今年「92向陽高山咖啡」更榮獲「COE卓越盃咖啡國際競標總統獎」殊榮。

歡慶10月1日國際咖啡日，且展售期間適逢義享週年慶首7日，當日購買「第一杯咖啡」台灣精品手沖咖啡系列品項，即享買2送1優惠；購買義式咖啡飲品系列2杯享9折優惠。展售期間義享卡會員於全館當日消費累計滿3000元，可至「第一杯咖啡」展活動現場兌換價值320元的咖啡洗髮露、咖啡洗手乳及洗米沐浴露「comi旅行三件組」乙份。

▲「第一杯咖啡」即日起至10月2日於義享時尚廣場登場。（圖／記者許宥孺攝）

此外，10月1日當天館內的7F cama café、4F莫凡彼餐廳與成真咖啡、3F奎克咖啡、B2御前上茶與穎可達咖啡等6大品牌，也推出指定咖啡飲品買一送一、特惠價或是滿額贈優惠。

另一方面，網羅全台精品、手沖咖啡及特色獨立咖啡廳的《拿鐵生活節》市集，10月5、6日也將於夢時代戶外幸福廣場、水池廣場濃郁開展。這次將有40家北中南人氣咖啡廳帶來現做手沖、拿鐵，以及下午茶不可少的甜點輕食，以及大人味的咖啡酒，還有專業的咖啡職人講座，將會是場夢幻的戶外午茶咖啡廳。

▲高雄在地代表質感咖啡名店「＃Space Café」將參與拿鐵生活節。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台中植感系咖啡店「PeacocksCoffee 孔雀咖啡」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲榮獲2024年食品界米其林比利時風味獎肯定的「米提拿鐵 mitty」。（圖／記者許宥孺翻攝）

場內消費滿額即可參加抽獎，有機會獲得「奎克咖啡」冰滴咖啡禮盒、「黑浮咖啡」濾掛禮盒、使用手炒黑糖及海拔 1300 公尺梨山青茶的黑糖珍珠專賣店「冬鈴商行」4 吋鹹派餐盒、結合藝文展覽與咖啡文化的「木木咖啡」限定植物奶特調、「米提拿鐵 mitty」法國可可烤花生拿鐵等多樣品牌禮，快揪親友跑咖了。