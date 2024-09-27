OpenAI核心人物出走　新任研究副總裁是台灣人陳信翰

▲陳信翰（Mark Chen，左）為新任研究副總裁。（圖／翻攝自OpenAI官網）

圖文／CTWANT

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在社群軟體《X》上發文，證實技術長Mira Murati、首席研究長（CRO）Bob McGrew及研究副總裁Barret Zoph三人將從OpenAI離職。

「Mira今天早上告訴我她要離開時，我很難過，但支持她的決定。」奧特曼提到，「還想告訴大家，Bob和Barret已決定離開 OpenAI。」

奧特曼也保證，「管理階層變動是正常過程，也準備好交接給新主管帶領團隊。」

值得關注的是，奧特曼已任命陳信翰（Mark Chen）為新任研究副總裁、艾齊亞姆（Josh Achiam）為新任任務指派主管。

其中，陳信翰來自台灣，在美國出生，高中時隨家人返台讀書。母親邱瀞德為清華大學教授、現任資訊系統與應用研究所所長；父親陳建任曾任聯亞光電董事長。

過去清華大學電資學院曾舉辦以「Getting the Most out of GPT」為題的演講，陳信翰提到，現在的GPT-4可以做更精準的判斷與預測，使用者只要打幾行簡單的文句，GPT-4便能理解、預測其原意，生成更詳細的描述，再輸入最新發表的DALL·E 3，產出符合使用者想像的畫面。同時ChatGPT還能透過流暢的對話，生成不同的描述，做出更細緻的圖繪，直到DALL·E 3所產生的畫面符合使用者的需求。

《路透社》報導指出，OpenAI計劃轉型成營利性質，奧特曼個人可能獲得7%股權，而OpenAI市值也可能增加至1,500億美元。彭博資訊指出，奧特曼早已是個億萬富豪，依情勢發展，他可能變得更有錢。

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