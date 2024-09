OpenAI核心人物出走　新任研究副總裁是台灣人陳信翰

▲陳信翰(Mark Chen,左)為新任研究副總裁。(圖/翻攝自OpenAI官網)

OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)在社群軟體《X》上發文,證實技術長Mira Murati、首席研究長(CRO)Bob McGrew及研究副總裁Barret Zoph三人將從OpenAI離職。

「Mira今天早上告訴我她要離開時,我很難過,但支持她的決定。」奧特曼提到,「還想告訴大家,Bob和Barret已決定離開 OpenAI。」

奧特曼也保證,「管理階層變動是正常過程,也準備好交接給新主管帶領團隊。」

值得關注的是,奧特曼已任命陳信翰(Mark Chen)為新任研究副總裁、艾齊亞姆(Josh Achiam)為新任任務指派主管。

其中,陳信翰來自台灣,在美國出生,高中時隨家人返台讀書。母親邱瀞德為清華大學教授、現任資訊系統與應用研究所所長;父親陳建任曾任聯亞光電董事長。

過去清華大學電資學院曾舉辦以「Getting the Most out of GPT」為題的演講,陳信翰提到,現在的GPT-4可以做更精準的判斷與預測,使用者只要打幾行簡單的文句,GPT-4便能理解、預測其原意,生成更詳細的描述,再輸入最新發表的DALL·E 3,產出符合使用者想像的畫面。同時ChatGPT還能透過流暢的對話,生成不同的描述,做出更細緻的圖繪,直到DALL·E 3所產生的畫面符合使用者的需求。

《路透社》報導指出,OpenAI計劃轉型成營利性質,奧特曼個人可能獲得7%股權,而OpenAI市值也可能增加至1,500億美元。彭博資訊指出,奧特曼早已是個億萬富豪,依情勢發展,他可能變得更有錢。

