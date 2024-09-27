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打擊不實「五星好評」！Google Maps將公開標註警告店家

Google為打擊假評論，將對Google Maps祭出新措施。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲Google為打擊假評論，將對Google Maps祭出新措施。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

現代人出門尋找美食餐廳時，常常會使用Google Maps，不僅能直接帶人找方向，還能看網友評價避免踩雷，但偶爾也會遇到店家刻意造假刷好評，讓參考價值降低。對此，Google將持續在全球擴大「打擊假評論」範圍，還可能直接對不肖店家「貼上標籤」，以防民眾被誤導。

根據美國科技媒體《The Verge》報導，Google相關措施規定，Google Maps的評價應該「反映某個地方或企業的真實體驗」。

而Google在本月稍早也祭出了新措施，若店家被發現「不實互動」，諸如透過提供折扣、免費贈品等方式，引誘消費者發表、修改及刪除評價，該店家將面臨懲罰。

報導指出，相關懲罰除了直接刪除假評論外，也可能限制店家在一定時間內無法獲得新評論，或者隱藏特定時間內的星級和評論，其中最狠的招數是在Google Maps公開顯示警告標籤，幫助用戶避免訪問Google認為不可信的地方。

面對「不實評價」的店家，Google Maps將貼上警告標籤。（圖／翻攝自X／@mblumenthal）

▲面對「不實評價」的店家，Google Maps將貼上警告標籤。（圖／翻攝自X／@mblumenthal）

這項政策最早是在英國推出，Google想將其擴及至全球推行，如台灣在內更已開始實施。不過，目前尚不清楚Google會如何準確地找出「哪些評論違規」，但隨著這項措施被公開，也可同時嚇阻店家，減低造假行為的發生。

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