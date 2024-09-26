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陳致遠「不爽味全沒事」：我抵不過大財團！他怒嗆：你錢名都想要

網紅「鬼才阿水」痛斥，陳致遠到現在不只毫無悔改，就連自己到底錯在哪裡，是如何傷害中華職棒環境都沒搞清楚。（圖／翻攝自臉書／陳致遠 Chen Can Change）

▲陳致遠早年涉犯假球案，如今希望過去的事就讓它過去，惹毛球迷。（圖／翻攝自臉書／陳致遠 Chen Can Change）

圖文／CTWANT

昔日棒球選手陳致遠曾效力於兄弟象，不過2010年涉入中華職棒簽賭案「打假球」，遭到開除。近日他有感周思齊引退，曬出昔日影片，結果遭到大批球迷圍剿，儘管已刪文，仍平息不了大家的怒火。之後陳致遠又重提味全事件，對此，常評論時事的網紅「鬼才阿水」痛斥，陳致遠到現在不只毫無悔改，就連自己到底錯在哪裡，是如何傷害中華職棒環境都沒搞清楚。

陳致遠發文，「所以味全的老闆有錢，把味全又組回來，就沒問題，因為有錢什麽事都沒有了，我沒有錢、一個月薪資4萬，我只是分享過去的影片就是罪，影片只是我侄兒傳給我，我覺得很有回憶，想分享，純粹分享、就要被撻伐嗎？有需要這樣嗎？我底（抵）不過大財團。」

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對此，鬼才阿水直言，「陳致遠把我封鎖了，你要說味全用棒球洗白，還是要為他過去所做的洗白，這是每個人的看法，我沒意見，但至少我到現在都還是堅持看到味全的產品就是一律拒絕購買，這條底線不會變，當然我也樂於見到職棒來到六隊，讓更多選手有舞台，能夠有機會提升台灣整體棒球環境。」

鬼才阿水砲轟，「但陳致遠你真的省省吧，人家味全如果哪天在食品安全的活動上講說，我罰款也繳了，該付的責任也付了，我們就讓他過去讓他翻頁吧，我鐵定還是噴爛他。」

鬼才阿水表示，事實證明，陳致遠到現在不只毫無悔改，就連自己到底錯在哪裡，是如何傷害中華職棒環境都沒搞清楚，任何提供他與他老婆舞台的節目，自己也是一概拒看，和他們夫妻倆合作的產品一律拒買，「我只是一個小球迷，但我也想用我的方式來守護這片得來不易的職棒環境。錢你也想拿，名你也想要，哪有這麼好的事情。」

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