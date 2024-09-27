開冷氣有詭異怪聲「風口吹出小強」　內行人吐恐怖真相

▲有民眾打開冷氣後聽到詭異怪聲，結果風口吹出蟑螂。（示意圖／photoAC）



圖文／CTWANT

每到夏天因為炎熱的天氣，開冷氣降溫成為不少人必做的事情。最近有民眾上網勸世，發現開冷氣後有怪聲音，結果有蟑螂從風口被吹出，嚇得她趕快把冷氣機封起來。有不少網友見狀都很有感，因為家中也發生過類似狀況，甚至有人勸告「可能不止1隻」。

最近有一名女網友在Threads分享一段影片，勸大家聽到家中冷氣機有奇怪聲音的時後，千萬不要打開它，畫面中是原PO打開冷氣後，機體傳來一陣怪聲，結果有蟑螂從風口處被吹出來；看到蟑螂後，原PO嚇得把冷氣機出風口封起來，害怕問「殺掉後還會有嗎？」

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貼文一出，底下湧入許多網友留言，表示自己家裡也有過類似狀況，「完全能體會，我家冷氣也吹出過蟑螂」、「我有殺掉1隻蟑螂後，沒多久又掉出1隻」、「之前冷氣聽到怪聲，直接打開機體發現裡面4、5隻活跳跳的蟑螂」、「我房間冷氣也這樣，本以為是蟑螂，結果是巨大喇牙」，還有人指出，通常這種狀況應該不止1隻。

有懂冷氣的網友說明，冷氣會有蟑螂的原因，問題可能出在冷氣排水管，家中冷氣若沒有做「儲水彎」直接接水溝，就容易使蟑螂沿著排水管爬進冷氣機，因此要注重清潔，尤其是老舊的冷氣，常常成為蟑螂藏匿的地方之一。

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