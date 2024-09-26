上班打瞌睡、戴耳機聽音樂！妹子被開除怒：才1次不想給老闆好過

▲女網友控訴，公司沒說不能開小窗聽音樂。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

一名女網友控訴，自己只是不小心打瞌睡，從那次之後都沒有，老闆卻因為這件事和她上班時戴耳機聽音樂，就要把她辭退，讓她真的很憤怒，「越想越不想他們好過。」

原PO在Dcard以「莫名其妙就被開除了」為題發文，表示上班時不小心打瞌睡，被主管叫起來，結果近日久未露臉的老闆突然來公司，當天自己一樣做自己該做的事，豈料突在下班前被叫進小房間，主管重提打瞌睡的事，接著又說上班時間開YouTube小窗放音樂，因此要資遣她。

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原PO說，「老闆來時恰好看到我的畫面，加上我那次睡覺就是老闆的妹妹去告狀的，於是一怒之下，讓主管告知我不用來上班了，雖然說是提前10日給我預警，但是這理由我實在難以接受，要是不能開小窗，那應該在我第一次做時就告知，而不是我做了半年後，突然說這不行，甚至一次改正的機會都沒有。」

原PO直言，老闆的理由讓她真的很火，不想就這樣和平散場，加上老闆妹妹之前還帶小孩來上班，吵到不行，自己動不動就遲到早退不來的，關係戶能這麼隨便，「我卻因為莫名其妙的理由就被開了，越想越不想讓他們好過，雖然很不成熟，但真的很想投訴他們，噁心回去。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「做好自己的工作沒人會管妳，重點是妳的能力要有，才有辦法留下來」、「可能早想把妳辭了」、「妳上班睡覺也是蠻逗趣的，發現要被資遣了，才在那邊說公司是灰色地帶」、「妳應該是平常就有很多行為和態度惹到別人了，這2件事只是導火線而已」。

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