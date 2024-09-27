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憋住恐釀病　澳洲推新政策…鼓勵員工「帶薪大號」

憋住恐釀嚴重疾病　澳洲推新政策…鼓勵員工「帶薪大號」

▲澳洲推行新政策，鼓勵員工可以在上班時大號。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

澳洲上個月才推行「斷聯權」新法，同意員工下班可以不回老闆訊息，如今又發起一項活動，因為上班憋著不上大號，會造成許多疾病，甚至影響員工積極性，因此鼓勵員工可以「帶薪大號」，受到不少讚揚。

據《The Conversation》、《The Guardian》報導，許多人忙於工作，因此沒時間上廁所，或是害怕同事眼光，澳洲衛生部門打破禁忌，發起「帶薪大號」活動，告訴人們：「在工作時大便沒關係」，並警告持續忽視排便需求，可能會導致糞便卡在結腸中，引發痔瘡或其他嚴重疾病，「與其憋著，不如大出來！」

一項針對26個國家超過54000人的研究發現，有5分之2的人患有腸躁症、便祕等腸胃疾病，臨床心理師諾爾斯（Simon Robert Knowles）指出，有些人相當極端，在工作環境根本不會去廁所，或是下班才回家解放，在某些情況下，服用藥物以減少在公共場所大號的可能性就會增加。

憋住恐釀嚴重疾病　澳洲推新政策…鼓勵員工「帶薪大號」

▲研究發現，5分之2的人患有腸胃問題。（示意圖／翻攝自pixabay）

諾爾斯警告，持續避免在公共場所大號，最終會增加痛苦，因為焦慮而更難使用公廁，他大讚衛生部門的做法，可以減緩使用公廁可能產生的焦慮，「這是一個尚未得到充分討論的問題，所以我認為衛生部門主動提出很重要」。

衛生局發言人表示，這些貼文解決一個常見，但往往難以啟齒的健康問題，目的是使身體功能的討論正常化，而解決被視為禁忌的健康話題，可以減少尷尬、恐懼和羞恥，也有助於教育，促進健康。

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