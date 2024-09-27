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iPhone設定充電上限80％有用？　外媒一年實測結果出爐

▲▼中國大陸蘋果店,蘋果手機,iPhone 15。（圖／路透社）

▲圖為iPhone 15 Pro。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

不少手機用戶相當關心電池健康度，外媒《MacRumors》針對蘋果iPhone 15系列新增的「電池充電上限80％」的功能進行一年實測，結果發現，電池健康度確實更好，但也犧牲了不少便利性。

《MacRumors》編輯克洛弗（Juli Clover）的這項實驗從2023年9月開始至今，iPhone 15‌ Pro Max一整年都保持充電上限80％，目前電池健康度為94％，充電循環次數299次。克洛弗也透露，因為電池充電只有80％，所以必須隨身攜帶行動電源充電，不過有時候手機會自動充電至100％，以確保電池校準狀態。

至於個人充電習慣，克洛弗說明，平時大多習慣使用USB-C進行充電，偶爾才會使用MagSafe，且會把電池耗到低電量之後才充電，不會進行長時間充電，會在室溫約攝氏22度的房間充電。

歷經一年使用之後與其他人使用iPhone 15‌ Pro Max情況做比較，其中一人電池健康度為87％、充電循環次數329次，另一人電池健康度為90％、充電循環次數271次。

實測結果發現，克洛弗把電池充電上限設定在80%確實能擁有較高的電池健康度，但與其他人的差異並不大，且與電池健康度90%的人相比，克洛弗的電池充電循環次數多了28次，不確定繼續忍受一年使用80％充電上限是否是一件值得的事。

克洛弗指出，80％充電上限帶來的好處可能會在使用2年或3年之後才會出現，並非一年內就能看到，會持續進行實測觀察；另外，iPhone 16系列手機推出充電限制90％的選項，或許這比80％更加可行。

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