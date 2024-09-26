日月潭花火音樂嘉年華10月登場　3組優惠套票feat.台灣好行好禮

▲2024日月潭花火音樂嘉年華將在10月登場，搭台灣好行就有抽好禮的機會。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2024日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」將自10月起登場，日月潭國家風景區管理處搭配推出「搭好行抽好禮」活動，乘客只要索取活動集章卡、入住潭區合法旅宿，或於合作店家消費滿300元，就有機會抽到iPhone15、住宿券、涵碧樓雙人下午茶券、雲品溫泉酒店午餐券、九族文化村門票等，多項好禮總值超過12萬元。

日管處表示，目前持電子票證搭乘台灣好行日月潭線、車埕線、日月潭-阿里山線，皆可享票價半價優惠，且10月至11月嘉年華活動期間也特別推出3款日月潭旅遊套票促銷優惠：包含日月潭水陸空好行套票、日月潭自行車旅遊套票、日月潭水陸空九族套票，每款除降價50元，還贈送限量日月潭花火音樂會限定版悠遊卡1張；南投縣環保局也加碼低碳推廣方案：凡購買任一款套票即可領取自行車及電動自行車使用劵、享租賃優惠每輛100元，盼減少景區周邊塞車情形。

3組優惠套票內容如下：日月潭水陸空（好行）套票，包括台中-日月潭來回車票（特製版悠遊卡加值車資使用）、日月潭纜車來回搭乘券、日月潭班船遊湖券、日月潭遊湖巴士一日券，820元；日月潭自行車套票，包含台中-日月潭來回車票（特製版悠遊卡加值車資使用）、日月潭班船遊湖券、自行車租賃券、日月潭遊湖巴士一日券，660元；日月潭水陸空（九族）套票，台中-日月潭來回車票（特製版悠遊卡加值車資使用）、日月潭班船遊湖券、日月潭遊湖巴士一日券、九族文化村門票（含日月潭纜車），1130元。

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