中年眼鏡男假買高檔電器　一招偷走闆娘皮夾盜刷2支iPhone15

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市一名戴眼鏡中年男子到一間家電行內，誆稱要買高檔電器，再假借要上廁所，趁店家在替一名女子找錢時，四處張望，偷走2皮夾後盜刷2支iPhone15，連同現金損失超過11萬元，直到老闆收到刷卡簡訊，才發現皮包失竊，從偷竊到刷卡只有23分鐘，業者懷疑男女2人是同夥，警方已經循線追查犯嫌，將通知到案說明。

▲男子查看放在辦公桌前的包包。（圖／民眾提供）

▲電器行業者說明遭竊情形。（圖／民眾提供）

店家說，這起偷竊事件發生在3月2日中午12點多，該名男竊嫌進到家電行內，看了幾組高單價電器用品，向店家說，「他買了新房」、「需要現貨」，趁業者的兒子上樓去取貨時，四處查看，走近辦公桌前，查看了放在椅子上的包包，沒有錢，再走到旁邊的走道，確認他人不在一樓，再從旁邊的櫃子，順手拿走2個皮夾，裡面有媽媽的證件、信用卡及大約3萬元現金，整個偷竊過程過程大約30秒。

▲業者(左)向竊嫌(右)說明電器產品。（圖／民眾提供）

業者說，竊嫌後來說要去旁邊「領錢」，過了20分鐘後，業者媽媽收到一筆銀行刷卡簡訊，心想「人在家怎麽會被刷卡」，才去核對銀行核對後4碼，到櫃台查詢，才發現皮夾失竊，買了2支iPhone15，共盜刷88,000元。

業者說，從偷竊到刷卡只有短短23分鐘，他懷疑，當時男子假稱借廁所，剛好有一名女子進到店裡買東西，店家懷疑男女兩個人共謀犯案，警方正循線追查中，將通知犯嫌到案說明。

▲竊嫌趁店家上樓取貨四處張望。（圖／民眾提供）

▲店家質疑男竊嫌與女子是同夥。（圖／民眾提供）