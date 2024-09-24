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「健康度」的致命殺手！　這幾招讓手機電池更持久

▲如何維持手機電池健康度。（圖／記者陳香菱攝）

▲如何維持手機電池健康度。（圖／記者陳香菱攝）

記者陳香菱／綜合報導

手機只要用久了，就會越來越容易沒電。就有一名網友在Threads上發文提問，「到底蘋果手機要怎麼充電，才可以維持電池健康度？」不少網友也有這種困擾，底下就有手機達人來教大家，只要7招就能輕鬆維持「電池健康度」。

貼文一出，發現有不少人都有這種困擾，「出門一下就沒電了，超煩」、「現在出門還要帶一顆行動電源，包包好重」、「出門行充必備！」

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很多人都分享了自己的使用方式，「我都隨便，反正1-2年換一顆電池沒多少錢」、「電池就是個消耗品」、「每年換一支新的」、「真心建議，不要用低耗電模式充電」，甚至有人笑稱，「放冰箱內保鮮」、「我都放在盒子裡不要開機 電池健康度一直維持100%」。

就有手機達人整理出了「維持電池健康度」的7大方法：

1、別在極端環境頻繁使用手機
2、別讓手機低於20%電量才充電
3、使用原廠充電器線和充電頭
4、充電時避免使用手機
5、開啟最佳化充電模式
6、定期清潔充電孔
7、刪除用不到的APP

大家看到後表示，「充電時不使用手機也太難」、「手機重度成癮者表示不可能」、「天氣太熱手機真的會當機，我已經遇過很多次了」、「手機發燙還要硬用，健康度直直掉」。

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