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４歲兒染灰指甲！ 陸爸找「養生館」治療　害他手指截肢

近日重慶一間足浴店發生嚴重醫療事故，1名4歲男童因此截肢。（翻攝自中國消費網）

▲近日重慶一間足浴店發生嚴重醫療事故，1名4歲男童因此截肢。（翻攝自中國消費網）

文／鏡週刊

近日中國重慶一家非法經營的足浴店（台稱作養生館）因使用違規藥物替1名4歲男童治療灰指甲，結果導致男童左手食指壞死，無奈只好進行截肢；該事件引發社會關注，足浴店最終賠償家屬人民幣16萬元（約新台幣72.6萬元），並註銷營業。

根據《中國消費者報》報導，這名4歲男童的爸爸在去年（2023）7月2日發現兒子的左手食指因灰指甲破裂，便前往位於重慶市大渡口區的羅珍東足浴服務店諮詢。

該店宣稱擁有一種名為「脫甲膏」的藥物，能有效治療灰指甲。爸爸支付費用後，店內工作人員將「脫甲膏」塗抹在男童的食指上，並進行包紮。

然而，2天後爸爸驚覺兒子的食指開始發黑萎縮，嚇得立即將孩子送往醫院診治；經診斷，男童已患上壞疽，且情況嚴重，必須進行截肢手術以防感染擴散至整個手指。

事發後，爸爸與足浴店達成協議，店家承諾支付男童的前期治療費用。經過一系列醫療和傷殘鑑定，最終醫院認定男童屬於10級傷殘，爸爸也據此向店家索賠20萬人民幣（約新台幣91萬元）。然而，足浴店拒絕支付全額賠償，雙方因此對簿公堂。

經調查，當地監管單位發現該足浴店使用的「脫甲膏」屬於非法產品，包裝上無法律規定的藥品標識，並且該產品實際上僅具消毒功能，完全不具備治療疾病的功效。

此外，該店所持的營業許可證名稱與實際店名不符，屬違法經營。最終，店家被責令停業，並承擔非法治療導致男童截肢的法律責任。最終雙方達成和解，店家也賠償16萬人民幣。

該事件發生後，重慶市相關監管部門發出消費警示，提醒消費者「足浴店」等非醫療場所無法提供疾病診療服務，呼籲民眾若身體不適應前往正規醫療機構治療，避免類似事故再度發生。


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