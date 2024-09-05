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大陸 大陸焦點 特派現場

陸首個「跨省」經濟開發區　川渝高竹新區試驗「行政經濟」分頭管理

▲川渝高竹新區。（圖／記者魏有德攝）

▲川渝高竹新區橫跨四川省和重慶市。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／四川廣安採訪報導

位於四川省及重慶市交界的「川渝高竹新區」是大陸首個跨省域合作的國家級經濟開發區，包括四川廣安鄰水縣和重慶市渝北區部分行政區域，採行行政事務分管，經濟共營共建的新模式，突破地域界限。

▲川渝高竹新區。（圖／記者魏有德攝）

▲川渝高竹新區內的稅務中心。（圖／記者魏有德攝）

「川渝高竹新區」分別以廣安鄰水縣的高灘鎮及重慶渝北區茨竹鎮各取一字而成，代表著兩地雖然分屬不同行政區，卻能在「川渝雙城經濟圈」的政策大環境下，探索新的共營模式。

廣安鄰水縣在川渝高竹新區內的面積約138平方公里，一方面推動現代化農業發展，另一方面則依托重慶的汽車產業，區內8成的企業來自重慶，生產的汽車零組件9成供應給重慶，形成以汽車裝備製造業為集群的園區。

▲川渝高竹新區。（圖／記者魏有德攝）

▲川渝高竹新區內的製造業集群。（圖／記者魏有德攝）

值得注意的是，由於「川渝高竹新區」橫跨四川省及直轄市重慶市，在行政事務上，仍採取分頭管理的制度，在經濟上，以農業為例，新區內的營收稅務各取所需，超額利潤則各取50％，該園區已初步建成6平方公里面積，近200戶企業入駐。

在行政事務上，川渝高竹新區還特別成立政務服務中心，設有稅務、社保等32個窗口，避免新區內川渝兩地居民因生活需要，兩頭跑的窘境，同時，也可以解決註冊地在重慶的企業，在新區內辦公、生產時，辦理稅務等事項需返回註冊地遇上的麻煩。

▲川渝高竹新區。（圖／記者魏有德攝）

▲四川瑞創汽車科技有限公司以智慧化車體改裝為主營項目。（圖／記者魏有德攝）

據了解，「川渝雙城經濟圈」是由中共中央總書記在2020年提出，直至中共二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》一錘定音，也催生出「川渝高竹新區」，成為大陸跨省域共建經濟開發區的試驗地。

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