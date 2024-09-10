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大陸 大陸焦點 特派現場

陸27歲鮮肉網紅溺斃「出事地點曝光」！疑戶外拍素材發生意外

▲▼劉燦不幸溺斃。（圖／翻攝抖音／劉燦）

▲劉燦不幸溺斃。（圖／翻攝抖音／劉燦）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸27歲健身網紅劉燦近日在重慶市南川區一地溺亡。據悉，他溺亡地為一處尚未開發的景點。9日，當地官方表示，事發地已經被封鎖，不允許遊客進入。劉燦是重慶健體運動員，曾獲得多個健體比賽冠軍。他作為動漫角色扮演者在社交平台上也十分活躍。在某短影音平台，他粉絲達到10多萬。

據《極目新聞》報導，9月6日晚9時46分，劉燦帳號「@劉燦（私信主頁小號）」發布消息，稱劉燦於2024年9月5日逝世，原因是溺水，終年27歲，「我們將於2024年9月7日早上8時舉行告別出殯儀式。」

劉燦好友透露，遺體於7日在當地江南殯儀館火化。

▲27歲陸健身網紅「戶外溺斃」。（圖／翻攝自極目新聞）

▲「一線天峽谷」一處景點。（圖／翻攝自極目新聞）

9日上午，劉燦溺亡地在南川區頭渡鎮前星村尚未開發的景點「一線天峽谷」。另有媒體報導稱，劉燦可能是在戶外拍攝素材時發生意外。

位於前星村的「一線天峽谷」離重慶主城區150公里左右。該地氣候清涼、泉水清澈，有瀑布，還有碧綠的潭水，更有「一線天」絕壁景觀。在一些社交平台，不少戶外愛好者都發布了該景點的絕美照片，在夏季有不少遊客來遊玩避暑。

前星村一經營民宿的老闆表示，村裡的自然景觀很漂亮。如果是到村裡來旅遊，在下遊淺水的地方玩水，露營，很舒適。但建議不要去玩溯溪或者溪降，特別是到上游的「一線天峽谷」，那裡往上絕壁陡峭，往下潭水極深，非常危險。

該老闆稱，該景點還沒有被開發，屬於「野」景點，安全設施缺乏，村裡也沒辦法把四面八方都圍起來，很難管理。

前星村村民王先生稱，如果要去溪降，一定要和專業的戶外團隊一起，帶好設備，確保萬無一失。前幾天聽說了「一線天峽谷」出事的消息，「還是晚上出的事。」

▲27歲陸健身網紅「戶外溺斃」。（圖／翻攝自極目新聞）

「『一線天』溪降路程不短，通過至少要一至兩個小時」，有在當地玩過溪降的戶外愛好者錢忠（化名）表示，即使在氣溫高的夏天，峽谷內水溫也很低，只有十多度，穿溯溪服都會覺得很冷。不少人在溪降過程中體力不支，此前還聽說有人天黑之後進入「一線天峽谷」溪降，結果在裡面被困了一夜的情況。

錢忠建議，當地政府加強對一線天峽谷等未開發區域的管理，增加提醒標識，防止非專業普通遊客進入。

6日下午，目前，「一線天峽谷」區域已經被當地封鎖，遊客禁止入內。

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