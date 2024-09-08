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去年遭鯊魚咬斷左腿！　24歲美女泳將「克服恐水症」奪帕運2銀牌

▲▼美國帕運游泳選手特魯威特（Ali Truwit）。（圖／翻攝自IG／＠alitruwit）

▲特魯威特去年遭鯊魚咬傷截肢，今年勇奪2面帕運銀牌。（圖／翻攝自IG／＠alitruwit）

記者張方瑀／綜合報導

美國帕運游泳選手特魯威特（Ali Truwit）去年5月在海邊浮潛時遭遇鯊魚攻擊，導致左小腿必須截肢才能保命。但她並未就此放棄游泳，反而在意外發生後4個月，隨即找上教練重新訓練，最終成功克服恐水症，在今年巴黎帕運奪下2面銀牌，成績不僅打破自己尚未截肢前的紀錄，也創下美國帕運選手的紀錄。

綜合外媒報導，現年24歲的特魯威特曾是耶魯大學（Yale University）游泳隊的成員，去年5月她和朋友為了慶祝大學畢業，特地到英屬土克凱可群島（Turks and Caicos）浮潛，沒想到卻發生了改變她一生的意外。

▲▼美國帕運游泳選手特魯威特（Ali Truwit）。（圖／翻攝自IG／＠alitruwit）

▲特魯威特在意外發生後4個月，隨即找上教練重新訓練。（圖／翻攝自IG／＠alitruwit）

當時特魯威特突然遭到一隻鯊魚攻擊，直接咬掉了她的左腿，但她仍強忍疼痛，用意志力游了70公尺逃回遊艇上。回憶起當時的情況，特魯威特說，可能是想生存下去的本能，當時她雖然被鯊魚攻擊，但她仍想要活下去。

特魯威特的朋友立刻替她綁上止血帶，隨後她就被送往當地醫院，進行了2次手術、克服體內感染後，生命徵象終於穩定。不過，由於左腿傷勢過重，特魯威特在2023年5月31日，也就是她生日當天將左小腿截肢。

▲▼美國帕運游泳選手特魯威特（Ali Truwit）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼特魯威特被評估為S10級的參賽選手，而她也不負重望在帕運寫下新歷史。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國帕運游泳選手特魯威特（Ali Truwit）。（圖／達志影像／美聯社）

特魯威特表示，當時她只是個大學剛畢業的女孩，卻瞬間變成截肢者，「要接受自己的外型真的很難，剛開始我會不斷對著鏡子哭，還要學習如何用義肢，每天都在疼痛跟不愛自己中渡過。」

襲擊發生後6周，特魯威特鼓起勇氣進入家中後院的游泳池，「那根本稱不上游泳，我只是想讓自己重新適應在水裡的感覺。」術後3個半月，特魯威特開始在海岸的碼頭邊游泳，就像她從前的生活一樣。

特魯威特回憶，她努力找回對游泳的熱愛，但同時被鯊魚攻擊的記憶也會不斷湧出，但過去一年她學到最大的一課就是，療傷並非線性，「今天你可能還躺在沙發上哭泣，明天你就可能站在帕運的頒獎台上，整個過程就是如此。」

特魯威特說，當可怕的回憶湧現時，她就試著回想意外發生當天得自己有多堅強，家人和朋友有多支持自己，就會對自己的第二次生命更加感激。

▲▼美國帕運游泳選手特魯威特（Ali Truwit）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國帕運游泳選手特魯威特（Ali Truwit）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國帕運游泳選手特魯威特（Ali Truwit）。（圖／達志影像／美聯社）

意外發生後4個月，特魯威特隨即找上教練重新訓練，並在去年12月底決定將夢想放在參加巴黎帕運，「成為帕運運動員的一份子，有機會代表國家參賽，我覺得太重要了。」最後，特魯威特被評估為S10級的參賽選手，而她也不負重望在帕運寫下新歷史。

特魯威特在2024年巴黎帕運奪下女子400公尺自由式S10級、女子100公尺仰式S10級共2面銀牌。此外，在截肢之前她的自由式最快紀錄是1分09秒50，但這次她在100公尺仰式S10級賽事中，以1分08秒98的成績奪銀，不但創下自己的新紀錄，也打破美國帕運選手的紀錄。

特魯威特開心地表示，「這代表了帕運選手的速度，一想到我現在的游泳速度比以前用兩隻腳游泳時還快，我就覺得這太瘋狂了！」她也說，「我知道自己比想像中的更強大，我堅信想法比身體更重要，這給了我很大的推動力，一年真的可以改變很多事。」

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