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大陸 大陸焦點 特派現場

學校旁開「校媛麻辣燙」挨批情色擦邊　店主無奈：我叫張校媛

▲「校媛麻辣燙」名稱被指擦邊惹議。（圖／翻攝九派新聞）

▲「校媛麻辣燙」名稱被指擦邊惹議。（圖／翻攝九派新聞）

記者魏有德／綜合報導

一間名為「校媛麻辣燙」的店鋪近期在陸網引起網友們議論，有網友批評店舖名稱疑似藉由情色擦邊吸引顧客，還揶揄道，「老闆不會覺得自己的店名取得很幽默吧？」對此，店主無奈的表示，本名就叫做張校媛，有人認為「媛」被污名化，雖然是事實，但我覺得這不對，「不會因為輿論改名，希望媛字回歸本身的美好寓意。」

▲「校媛麻辣燙」名稱被指擦邊惹議。（圖／翻攝九派新聞）

▲「校媛麻辣燙」店主本名就叫做張校媛。（圖／翻攝九派新聞）

大陸在網路新科技新起之時，曾一度出現「佛媛」、「登山媛」、「運動媛」等女性，靠著較為性感的拍照方式博取版面，藉此增加自己的流量，因而讓部分網友反感，群起而伐之。

讓張校媛感到委屈的是，想不到自己用了二、三十年的名字，竟然也無端捲入風波。張校媛是吉林藍天救援隊的成員，在前往西藏自駕遊時途經重慶，便興起在重慶做餐飲的念頭，從烤肉店開始，近期想嘗試麻辣燙生意，沒想到用自己的名字作為招牌，反而成為輿論焦點。

張校媛表示，名字是父母找先生幫忙取的，「說我陽年陽月陽日陽時出生，比較陽剛，建議取個女性化的名字。這名字跟了我三十多年，沒遇過這種事情，對名字也沒啥滿不滿意，就是小時候覺得比較難寫。」

張校媛認為，「媛」字有兩種讀音，「四聲」原意為形容美女、「二聲」指姿態美好，希望美好的漢字能回歸其本身美好的寓意。

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