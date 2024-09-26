拿性侵犯比喻陳致遠1行為　棒球粉專怒：始終無法原諒他

▲陳致遠。（圖／翻攝自Facebook／陳致遠）

記者鄺郁庭／綜合報導

中信兄弟好手周思齊近日引退，前職棒球員陳致遠突然在臉書分享昔日仍在隊裡的影片，此舉令至今仍深受假球案所傷的球迷無法諒解，事後陳致遠只好默默刪文。就有棒球粉專發文，他縱使無法完全原諒過去涉及假球案的選手，但都逐漸放下了，「但對於陳致遠，我始終無法原諒」，「當你在選擇收下沒有餅乾的餅乾盒時，你就沒資格再提棒球了。」

棒球粉專「大將軍豪洨專區-什麼都聊廢文區」表示，這幾年他遇過曾涉及假球案的選手，縱使無法完全原諒，但也逐漸放下了，還會轉念想，在那個環境也許有逼不得已的原因。可他始終無法原諒陳致遠，而且憤怒不減反增。看到陳分享兄弟象的影片，他甚至氣到差點摔爛手機，「我始終無法認同一個已經傷害環境，當這個環境已逐漸好轉並蒸蒸日上之際，竟又反過來消費這個環境（的人）。」

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大將軍表示，相比其他涉案球員的低調，陳致遠卻選擇上節目，談論中華隊經驗、調侃彭政閔，「被其他來賓嘲諷他打假球之際還哈哈大笑」。這些行為，他認為一點都不好笑，還很噁心，「這樣的行為就像一個性侵犯在犯罪後，還公開暢談他的性侵過程，有一點愧疚之意嗎？完全沒有，還大言不慚的說已經過去了」。

他說，自己不是兄弟象球迷，但經歷過陳的全盛時期，「當年的陳致遠是集象迷三千寵愛於一身，比彭政閔還要紅。」可謂是有球團的重視、球迷的愛護、媒體的寵兒，陳理應是與陳金鋒彭政閔一樣，做好的榜樣帶動職棒環境的成長，「陳致遠卻選擇破壞這個環境，當這個環境在很多自律球員努力恢復了，卻又回過頭來蹭這個環境的紅利。」

大將軍便搖頭，「這樣的人，我實在想不出該用任何言語，來表達我內心的憤怒。」看到陳致遠說「過去了就讓他過去了」，他也開批，「陳致遠你怎麼會有臉講這句話呢？當你在選擇收下沒有餅乾的餅乾盒時，你就沒資格再提棒球了。」

貼文引發球迷共鳴，「真的！而且那個死不認錯的發文，看了真的很怒」、「謝謝您說出我的心聲…多少球迷的心被傷透，卻又見此人消費整個職棒經年累月努力恢復回來的榮景，真的是太噁心」、「當初還是窮學生的我，為了買週邊，努力打工賺錢，當事件發生時，只覺得我根本北七！這種人一輩子都不會原諒，到底誰給他的勇氣說出這樣的話。」