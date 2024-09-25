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大陸 大陸焦點 特派現場

陸新娘被多名男子綁電線桿　尖叫求饒！紅絲襪大腿險走光

記者魏有德／綜合報導

山西陽泉一名穿著大紅色傳統新娘服飾的女子疑似在迎娶過程中，被多名男子綁在電線桿上，過程中，女子露出絲襪大腿，差一點就要走光，而這名女子不時尖叫，不時用手遮住衣服，還喊著，「衣服，衣服！」深怕綑綁的過程中被掀開。影片在網路上傳開後，引起輿論熱議，甚至質疑是否又是低俗婚鬧。

▲山西陽泉一名新娘被多名男子綁在電線桿上。（圖／翻攝微博）

▲山西陽泉一名新娘被多名男子綁在電線桿上。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，9月24日下午陽泉市城區北大街街道辦事處工作人員稱，他們會向社區反饋此事，今後加大宣傳力度，勸導市民改掉陋習。

▲山西陽泉一名新娘被多名男子綁在電線桿上。（圖／翻攝微博）

事件發酵後，發出影片的網友在下方留言稱，無任何不良引導，只是當地風俗，「都是髮小，在一起很開心，玩玩鬧鬧，請大家不要臆想，希望評論區留下的是新婚快樂。」

▲山西陽泉一名新娘被多名男子綁在電線桿上。（圖／翻攝微博）

拍攝影片的楊先生事後也出面說明指，他們的行為並非婚鬧，事先給新娘新郎打過招呼，徵得兩位新人同意，「新郎也在旁邊，全程都護著新娘，不會傷到她，希望大家不要誤解。」

楊先生強調，他們當天將新娘綁在電線桿上後，拍了張照片就拆了，時間很短，新娘沒有受傷，「不知道是誰把我投訴了，平台對視頻（影片）進行了限制，只有互相關注的好友才能看到那段視頻，其他人無法看到。」

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