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調查：近3成移工曾遭詐騙　總額估達17億元

▲▼澳洲一名菲律賓移民不慎陷入電子郵件詐騙陷阱。（示意圖／CFP）

▲「移工金融理財認知大調查」顯示，近3成移工曾遭詐騙。（示意圖／CFP）

文／中央社

移工肩負家鄉經濟壓力孤身一人來台打拚，卻可能遭詐騙導致錢財損失，民團調查，有近3成移工曾遭詐騙，每人平均被騙金額為新台幣7000多元，推估移工受詐金額逾17億元。

台灣詐騙事件層出不窮，不僅台灣人，連移工都可能受騙，非營利組織One-Forty今天與台北富邦銀行聯合發布最新「移工金融理財認知大調查」，調查顯示不僅不少移工曾遭遇詐騙，也曾目睹照顧的長者經歷詐騙。

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「移工金融理財認知大調查」總計收集546份問卷，其中填答者多為女性、佔比79%，調查的移工來台年數多為5至10年、平均年齡35歲；調查主要有三面向，包含移工金融理財行為、移工詐騙意識與經驗以及移工金融服務行為與需求。

One-Forty創辦人陳凱翔說，根據調查顯示，27%的受訪移工曾遭受詐騙，其中85%受騙1至2次，也有高達15%的人被騙3次以上；在詐騙金額上，每名移工平均被詐騙7995元，若以數據來換算全台近80萬位移工，詐騙總額估計高達新台幣17億元，數字相當驚人。

陳凱翔也說，移工被詐騙的型態以假親友借款（15.7%）、跨境匯款（11.7%），及假購物網站（10.6%）三類為主，其中不乏來自同鄉或朋友詐騙。

調查移工的金融理財知識，有超過6成的移工沒有定期且頻繁的記帳習慣，但有9成移工渴望學習理財知識，建立更穩固的經濟獨立基礎。

陳凱翔說，移工背負著家人對財務支持的期望、離鄉背井到陌生的環境工作，除了面臨身心壓力，語言的隔閡也讓他們不易獲得金融防詐知識及阻詐協助，使他們更容易陷入詐騙陷阱。

陳凱翔提到，調查顯示，全台24萬外籍看護，每10名就有1名曾目睹長輩經歷詐騙，若移工有防詐相關知識與方法，長輩就有機會可以透過移工避免受騙。

陳凱翔說，One-Forty將與北富銀攜手推出一系列「移工普惠金融行動」，包括製作印尼、中文雙語版的「富足人生」桌遊，讓移工與長者一起透過遊戲化的教育方式，學習防詐知能與金融常識，以及印製印尼、菲律賓、越南、泰國四國語言版本的「防詐精選指引」及「銀行服務使用指南」，透過北富銀全台179間分行及One-Forty協會免費提供移工使用。

另外，One-Forty與北富銀也將針對移工痛點及需求開發相關實體和線上課程，增加移工對銀行服務的了解，提高使用合法金流服務的意願，建立防詐警惕心及識詐能力，讓防騙防護網覆蓋更多移工與受照顧長者，提升他們的經濟安全保障。

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