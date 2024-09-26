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抖內199萬交往直播主！他看IG崩潰...女友懷孕勾老公辦趴

▲▼情侶,約會。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲陳男和女直播主交往7個月抖內199萬，竟發現對方已婚還懷孕。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者吳佩蓁／台中報導

台中一名家裡開公司的陳姓男子，認識直播主賴女後一見傾心，2人交往短短7個月，陳男就狂砸199萬幫女友買愛馬仕、做醫美，怎料某日他看到賴女閨蜜IG，竟發現賴女和老公舉辦「寶寶性別揭曉趴」，才驚覺受騙憤而提告。台中高分院審理，依犯詐欺取財罪，處有期徒刑10月，民事部分，應賠償陳男129萬元，可上訴。

判決指出，2019年陳男在直播平台認識賴女並開始追求對方，期間他偶然看到賴女的婚紗照，經詢問後賴女卻突然暴怒，表示她已離婚2年，還罵陳男是在傷口上灑鹽，逼得他連忙道歉並一再表白自己是真心追求，並希望與她結婚廝守終生。

2021年3月陳男和賴女開始交往，賴女發現陳男對她漸生情感與信賴，陸續以支付日常生活開銷、繳稅、醫美、買愛馬仕包包、房屋修繕費用等理由，向陳男索討金錢，而陳男出手也相當大方，短短7個月就匯款199萬元至賴女帳號。

直到同年10月，賴女友人在IG分享參加賴女舉辦的「寶寶性別揭曉派對」，陳男看到照片後才驚覺賴女已婚還懷有身孕，憤而對她提告詐欺。

▲懷孕（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲陳男看到賴女舉辦「寶寶性別揭曉派對」照片後，才知對方是人妻。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

台中地院審理後，賴女辯稱她因擔任直播主，不想向他人揭露自己真實婚姻狀況，除此之外她與陳男交往過程都是真的，「因為我跟老公的感情真的很差」，至於有關財務「都是陳男主動要送給我的，我沒有開口跟他要過錢」。

法官勘驗雙方對話紀錄，發現賴女曾向陳男表示「基本開銷11萬、卡費5萬」、「要去打音波可能要5萬」、「這個月要繳保費」、「可能還要4萬呦」，陳男火速轉帳後，賴女也回應「謝謝我的男朋友」、「收到了」、「抱歉讓你負擔這麼大」等語，認定賴女隱匿已婚身分與陳男交往，再藉由陳男對其感情上的依賴與信任，乘機騙取財物。

刑事部分，二審台中高分院審理，依犯詐欺取財罪，處有期徒刑10月，扣除賴女已償還陳男的70萬元，沒收剩餘犯罪所得129萬元；民事部分，台中地院審酌賴女認罪並有和解意願，目前已婚有2小孩，且已還給陳男70萬元，判決賴女應賠償陳男129萬元，可上訴。

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