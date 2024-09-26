詐團包民宿搞機房！潛逃峇里島繼續騙　台印警逮102人59人收押

記者張君豪／台北報導

26日上午9時許，行政院打詐指揮中心指揮官馬士元到刑事局視察打擊詐欺犯罪成果，馬士元並慰勉偵破6月間台灣、印尼警方共同偵破台灣詐團在峇里島設立詐騙機房遣返逮捕102名台籍詐騙犯的專案有功人員。據了解，該詐團2022年起在高雄屏東台東一帶以民宿包棟、承租透天厝方式設立詐騙機房，偽冒大陸「通訊管理局」「公安局」刑偵人員、以涉犯重大刑案為由隨機打電話騙取對大陸人匯款，案件經檢警起訴後，這群詐團居然潛逃到印尼峇里島重施故技，台印警方聯手破獲後，7月初將102人以班機接力方式押解返台受審。



▲台印警方聯手破獲台詐團遣返102人，行政院打詐指揮中心指揮官馬士元到場視察。左起刑事警察局副局長陳炯旭、局長周幼偉、指揮官馬士元、副局長黃壬聰、副局長林信雄。（圖說下同／記者張君豪翻攝）







印尼警方先以這批台灣人未申請工作簽證在境內從事不法工作，認定違反移民法將102名台人在6月26日逮捕，台灣警方接獲印尼通報後，認定是台灣詐騙集團在當地組織電信詐騙機房，刑事局國際刑警科透過外交部駐印尼代表處，在駐外警務、移民署秘書規劃下，從6月29日到7月4日起，陸續安排5班台灣航空客機將102名詐團成員押解回桃園機場。

由於詐團成員多否認在峇里島做跨境電信詐欺，刑事局待102人返台後，動員包含鑑識中心、科技犯罪偵查中心進行生物採證及數位鑑識，釐清所有犯嫌的犯罪紀錄及通訊內容，透過科技辦案讓證據逐一浮現，並由刑事局中部打擊犯罪中心報請台中地檢署指揮，順利在檢警偵辦效期內將涉案人依觸犯詐欺等罪嫌移送，其中59名犯嫌訊後遭聲押獲准，另有5名因通緝棄案潛逃直接入獄服刑。

行政院打詐指揮中心指揮官馬士元指出：打擊詐騙事關重大且與民眾感受息息相關，總統賴清德非常重視詐騙議題，台人涉及印尼峇里島的「跨國詐騙」案件，馬士元對刑事局在本案有關國際交涉、科學鑑識及犯罪偵查相關人員之努力給予高度肯定，未來將要求檢、警、調、移民等相關單位都要積極跨部會合作，並強化國際合作，加強實質打詐成效。

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