穩賺不賠！婦匯款百萬投資「還跟行員報明牌」　彰化警及時阻詐

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化市一名施姓婦人聽信朋友某互助會的投資機會（俗稱老鼠會），對方不僅保證年回報率8%，還穩賺不賠，婦人欣喜若狂趕到銀行要匯款100萬，還興奮和行員分享賺錢機會，行員一聽皺起眉頭，立即通知警方到場，幸經員警與行員宣導詐騙案例後，婦人頓時才驚覺受騙，成功保住100萬元辛苦錢。

▲彰化婦人險些陷入「互助會假投資」騙局，員警和行員聯手攔阻百萬詐騙。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

警方表示，當天施姓婦人獨自走到櫃台前，興奮地和行員聊起朋友介紹的投資機會。不過，行員聽聞後立即察覺有異，問婦人「您有查證過這個公司的背景嗎？」婦人愣了一下，但仍理直氣壯地說：「我朋友介紹的，肯定沒問題！」行員深知時間緊迫，果斷通知警方。

彰化警察分局民生路派出所警員龔培鈞和邱韋翔趕到現場後，當場識破詐騙手法，揭露這是一場典型的「互助會假投資」騙局，向婦人解釋詐騙集團先用高利潤的誘餌吸引受害者，一旦錢款匯出，錢就再也無法追回。

經警方及行員宣導詐騙案例，施姓婦人才驚覺自己差點受騙，幸好遇到機警的行員和警方，避免百萬現金瞬間蒸發。

彰化警察分局呼籲民眾提高警覺，不要輕信標榜「低風險、高報酬」的投資訊息，詐騙集團手法變幻莫測，防不勝防，一定要多方查證；並應謹慎查證不明投資平台或訊息的真實性，有疑問可撥165反詐騙諮詢專線或打110報案專線向警方求證。