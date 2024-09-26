中共政治局會議：經濟運作出現新問題　要客觀冷靜看待

▲中共總書記習近平。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央政治局26日召開會議，分析研究當前經濟情勢，部署下一步經濟工作，會議由中共總書記習近平主持。會議強調，目前經濟運作出現一些新的情況和問題，要全面客觀冷靜看待當前經濟情勢，實際增強做好經濟工作的責任感和迫切性。

會議提到，中國經濟的基本面及市場廣大、經濟韌性強、潛力大等有利條件並未改變，「同時，目前經濟運作出現一些新的情況和問題，」

會議認為，要全面客觀冷靜看待當前經濟情勢，正視困難、堅定信心，實際增強做好經濟工作的責任感和迫切性，要把握重點、主動作為，有效落實存量政策，加力推出漸進政策，進一步提高政策措施的針對性、有效性，並努力完成全年經濟社會發展目標任務。

會議指出，要加大財政貨幣政策逆週期調節力度，確保必要的財政支出，實際做好基層「三保」工作。要發行使用好超長期特別國債和地方政府專案債，更好發揮政府投資帶動作用。

會議強調，要降低存款準備率，實施有力度的降息。要促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量，加大「白名單」專案貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地。要回應民眾關切，調整房屋限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動建構房地產發展新模式。

會議提到，要幫助企業渡過難關，進一步規範涉企執法、監管行為。要推出民營經濟促進法，為非公有製經濟發展營造良好環境。要把促消費和惠民生結合起來，促進中低收入族群增收，提升消費結構。

會議說，要守住兜牢民生底線，重點做好應屆大學畢業生、移工、脫貧人口、零就業家庭等重點人口就業工作，加強對大齡、殘疾、較長時間失業等就業困難群體的幫助。

最後，會議還強調，各地區各部門要認真貫徹黨中央決策部署，幹字當頭、眾志成城，充分激發全社會推動高品質發展的積極主動性創造性，推動經濟持續回升向好。