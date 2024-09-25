雲林九大運輸業路口停讓宣示　縣長張麗善：落實大車路口停讓、保護行人安全

▲雲林九大運輸業路口停讓宣示，張麗善縣長盼一同保護用路人安全。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

生活中心／綜合報導

配合交通部推動交通安全月活動，今(23)日上午雲林縣政府與嘉義區監理所聯合辦理「雲林地區九大運輸業路口停讓宣示活動」，並攜手九大運輸業業者，公私協力共同響應，使「人本交通-停讓文化」觀念得以深入日常，提升全民的交通安全意識。

雲林九大運輸業路口停讓宣示

新聞處長陳其育說明，依據交通部道安資訊平台數據顯示，雲林縣自110年至112年，路口交通事故件數占全部交通事故比率達60%以上，為持續呼籲國人尊重行人路權、減少交通事故，特別邀請雲林縣九大運輸業公(工)會、業者共同參與路口停讓宣示活動，呼籲各汽車運輸業者重視並加強所屬車輛及駕駛之督導管理，以提升大型車行車安全。

縣長張麗善：落實大車路口停讓、保護行人安全

縣長張麗善表示，9月是交通安全月，本縣自8月31日起即開始啟動相關宣導，今天則聘請九大運輸業者，針對停讓文化進行宣傳。雲林縣113年1-6月份交通事故死亡人數相較於去年同期減少11人，下降11.57%，其中高齡交通事故死亡人數比去年同期減少7人，下降15.9%、年輕人機車騎士(含大型重機)死亡人數比去年同期減少5人，下降100%；再依據雲林縣警察局統計數據，113年截至6月底交通違規裁罰量(含科技執法)總計開出8萬1,867張罰單，相較去年同期大幅減少2萬6,909張，下降24.7%，交通事故統計數已經排除在全國前十名之外，可見本縣在交通事故宣導及防制作為頗有成效，縣民對於交通安全知識有明顯提升及行為上的遵守。



張縣長指出，雲林縣府將持續推動行人優先的「停讓文化」，並在整個9月交通安全月進行加強宣導，以強化縣民對交通安全的正確觀念。除此之外，我們也特別加強熱點事故區的科技執法，並在易肇事路口設置紅綠燈、標線標誌的畫設，透過許多工務的手段，包括增加庇護島或行人安全島等積極作為就是要防範未然，減少縣內交通事故的發生，也希望大家在路上一定要提高警覺注意各方路況，騎乘機車自行車戴安全帽、行車保持安全距離、禮讓行人停看聽、喝酒不開車，遵守交通規則，保護自己也保護別人。



嘉義區監理所副所長林衣婕表示，駕駛人應落實「轉彎暫停，安全再行」的正確駕駛習慣，注意大型車有視野死角及內輪差，車輛行駛時，駕駛人應注意「路口慢看停」：行經路口減速「慢」行，轉彎暫停；左「看」右「看」，確認有無人車；遇有行人應「停」、「等」、「讓」行人優先通行。本所將持續督導汽車運輸業者落實駕駛人勤前提醒及教育訓練，同時採不定期派員至業者場站查核及路口稽查等措施，藉由考核督導等實際行動要求業者加強自主管理，保障並增進用路人安全。

大客車於活動現場展示「大型車視野死角與內輪差」

雲林縣遊覽車客運商業同業公會理事長張東義表示，本日活動特提供大客車於活動現場展示「大型車視野死角與內輪差」，並進行「駕駛員指差確認」示範，透過實車體驗讓參加活動人員得以駕駛視角感受視野死角分佈的空間範圍，瞭解遠離大型車輛的重要性及安全性，同時提醒駕駛人落實「路口停讓」及「禮讓行人」，以提供用路人更安全的交通環境。



今日上午宣示活動於雲林縣政府親民大廳舉辦，縣長張麗善、交通部公路局科長賴司烜、嘉義區監理所副所長林衣婕、縣府新聞處長陳其育、交工局長汪令堯、縣警局長李建民、嘉義區監理所雲林監理站長陳啟文、雲林縣遊覽車客運商業同業理事長張東義、雲林縣公共汽車客運商業同業公會理事長黃冠仁、雲林縣小客車租賃商業同業公會理事長柳後明、雲林縣汽車貨運商業同業公會理事長張瑞華、雲林縣汽車貨櫃貨運商業同業公會理事長張宏奕、雲林縣汽車駕駛員職業工會理事長黃騏峰、雲林縣計程車客運商業同業公會代表陳榮權、日統汽車客運股份有限公司代表黃警輝等嘉賓一起出席響應大車路口停讓宣示活動。