【廣編】花王長期扎根兒童清潔安全教育　產官學攜手共創守護校園衛生安全

▲今年適逢花王(台灣)60週年為擴大發揮教育影響力，打造全新升級的「兒童清潔安全教育」教案，首次與親子天下知名IP樂樂合作，推出全新「校園Kirei小將特訓班｣教學影片。

圖、文／花王(台灣)提供

身為清潔用品領導廠商的花王(台灣)，重視整潔衛生觀念從小建立，自2011年起持續第14年與靖娟兒童安全文教基金會攜手在全台推動兒童清潔安全教育，今年適逢花王(台灣)60週年，以「和花王一起Kirei每一天」為主軸，邀請人們共創美好與潔淨的生活同時關注環境，本著教育扎根、推廣Kirei生活的理念，於9/21(六)舉辦清潔教育公益記者會曁親子共學體驗活動，特別邀請了產官學代表包括新北市教育局何茂田專門委員、靖娟兒童安全文教基金會許雅荏執行長、台北市中山國小翁明達校長等相關貴賓共襄盛舉，攜手擴大教育影響力、守護孩子與校園衛生安全。

花王台灣60週年為擴大發揮教育影響力，打造全新升級的「兒童清潔安全教育」教案，首次與親子天下知名IP樂樂合作，推出全新「校園Kirei小將特訓班｣教學影片，將校園打掃教學場域從教室延伸到外掃區，在教案中加入重要的防蚊衛教知識，並集結品牌力量發揮企業社會影響力，捐贈7萬份Bioré Guard防蚊乳液試用包產品，給學校幫助學童防止蚊蟲叮咬。

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活動當天更設有親子共學體驗的清潔打掃闖關區，邀請家長帶著孩子互動學習，鼓勵父母有技巧的放手，讓孩子有練習日常清潔打掃的機會。未來，花王將秉持著與台灣社會共創Kirei美好永續生活的精神，持續透過多元創新的產品與扎根教育行動為社會做出貢獻! 陪伴更多親子家庭一起Kirei每一天。