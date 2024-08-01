【廣編】李千娜推妙而舒極透舒膚！50億個透氣孔「超大吸收力」寶寶天天透氣乾爽

▲妙而舒品牌好友李千娜，大讚「妙而舒極透舒膚」是育嬰神隊友。

圖、文／妙而舒提供

日本妙而舒革新技術開發把尿布變隱形！將50億個透氣孔放進尿布裡*，悉心打造最高透氣「極透舒膚」系列，搭配12次尿量超強吸收力*，為寶寶帶來超越裸肌的穿著體驗，接近零著感的尿布，連藝人李千娜也直呼是育嬰神隊友！

剛迎來第三胎的李千娜表示：「以前擔心尿布常濕濕的會悶出紅屁屁，還好現在有極透舒膚，它的吸收力真的太厲害！不僅能多次瞬間吸收尿量，而且還乾爽不回滲，再也不怕屁屁出尿布疹了。」她也開心分享到，極透舒膚還有最高吸收12次尿量的超強實力*，讓寶寶整晚都睡得好香甜，爸媽也能有高品質的睡眠。

日本妙而舒一直是陪伴寶寶微笑成長的品牌，極透舒膚更獲得月中媽媽推薦No.1*！全方位呵護寶貝肌膚、擁有日本革新透氣技術的「極透舒膚」是李千娜的唯一推薦！全新「妙而舒極透舒膚」全台大樹藥局、MOMO、各大藥局及網路平台均有販售，線上也能立即下單https://pse.is/67zt5w，想給寶寶舒適超越裸肌的透氣體驗？快加入花王Kirei生活LINE免費索取「極透舒膚」試用包https://maac.io/2FX9m。

註解文字：

*最高透氣：與自社其他商品相較

*50億個透氣孔：係指透氣表層根據電子顯微鏡圖像判定每片尿布含有支透氣孔數量

*12回超大吸收力：以寶寶每次尿量平均計算，紙尿褲可吸收達12次尿量。此次數為計算得出，與消費者實際使用時，與嬰兒或當時情境或有差異

*月中媽媽推薦No.1：依據嬰兒與母親雜誌社於民國113年4月進行募集百位育有新生兒的月中媽媽參加試用體驗，此款尿布獲得媽媽心中No.1推薦