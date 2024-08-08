台東縣府親子日活動登場　大小朋友一起幸福

▲台東縣府親子日活動父親節前夕登場 大小朋友一起幸福。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府7日舉辦「113年幸福家庭日」親子活動，計有台東縣府同仁及眷屬近70人參加，藉由參觀父母的辦公場所及食農體驗增進親子感情，並前往鹿野高台參加熱氣球嘉年華活動，後雖因雨取消，但大家玩得盡興，場面溫馨熱鬧。

台東縣長饒慶鈴指出，小朋友一定很好奇父母的工作內容，其實臺東大大小小的事情，舉凡每天上學必經的馬路，以及假日最愛去的兒童運動公園，甚至每年大型活動如台東慢食節、最美星空、國際熱氣球嘉年華等，許多縣務的規劃及推行都是靠小朋友們的爸爸、媽媽努力完成，希望藉由親子日活動，讓孩子們瞭解並體會父母親平日上班情形及辛勞外，也讓同仁在繁忙的公務中適時放鬆身心，一起享受鹿野縱谷美景，而熱氣球嘉年華活動也即將於8月19日閉幕，歡迎全國各地家庭好朋友把握機會來追球，增進親子親密關係與歡樂時光。

親子日活動由縣府同仁帶著家人參觀辦公場域揭開序幕，讓小朋友可以一窺爸爸、媽媽平常上班的工作情形和辦公環境。接著出發至鹿野鄉間親手採摘土鳳梨，並在第一時間將「在地尚青」的鳳梨製作成果醬，大手拉小手一起體驗好玩又富意義的食農教育。最後來到鹿野高台參觀熱氣球嘉年華活動，雖然原定熱氣球walk in體驗活動因雨取消，但孩子們在收到縣府精心準備的精美小禮物後再度展開了笑顏，讓參加親子日的每位同仁及孩子們收穫滿滿，並提前預祝爸爸們父親節快樂，天公雖然不作美，活動仍在溫馨歡樂中畫下句點。