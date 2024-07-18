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中國信託金融園區文薈館「錢的多重宇宙」特展、飆速水樂園、滑步車大賽登場

▲▼ 中國信託金融園區文薈館「錢的多重宇宙」特展、飆速水樂園、滑步車大賽登場（圖 中國信託）

▲位於臺北市南港區的中國信託金融園區推出多樣限定活動，暑期親子共遊好去處。（圖／中國信託提供，下同）

生活中心／綜合報導

暑期親子共遊最佳首選！位於臺北市南港區的中國信託金融園區推出多樣限定活動，包括開展三週觀展人次破萬的中國信託文薈館（簡稱「文薈館」）特展「錢的多重宇宙—五感體驗玩金融」、炎炎夏日消暑的「Vroom! 飆速水樂園」與「2024風之盃滑步車大賽」。今（18）日文薈館舉辦「錢的多重宇宙」特別活動，文薈館管理委員會主任委員暨中國信託慈善基金會副董事長陳國世特別化身中信號艦長，邀請觀展親子一同探索浩瀚宇宙中的金融知識。

▲▼ 中國信託金融園區文薈館「錢的多重宇宙」特展、飆速水樂園、滑步車大賽登場（圖 中國信託）

文薈館管理委員會主任委員陳國世、文薈館副館長暨中國信託金融控股公司人資長卓長興，以及文薈館總幹事、中國信託商業銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝副總經理，與今年協辦特展的臺北市政府警察局南港分局分局長張耀仁親自出席，與逾百位孩子們共度愉快的暑假午後時光。陳國世主任委員表示，本次特展目的在激發學童學習金融知識的熱情，從聽覺、觸覺、嗅覺、視覺及警覺五大感知，以生動有趣的方式帶領孩子認識新臺幣，協助家長陪伴孩子親子共學。為提高全民防詐意識，更特別與臺北市政府警察局南港分局攜手策劃「防詐大挑戰」專區，收集生活中常見的詐騙話術供民眾建立預防觀念，避免財物損失。

「錢的多重宇宙—五感體驗玩金融」特展採用浩瀚的宇宙配色和充滿科技感的卡通風格，透過Q版星球人的介紹，利用視覺辨別真偽鈔票，聽覺體驗數鈔聲、銅板聲或結帳聲，嗅覺感受錢幣的味道，以及觸覺模擬視障者如何識別鈔票等互動裝置，學習錢的各種知識，觀展後還可DIY鋼印製作專屬鈔票，並設置拍攝創意照的3D錯視地貼，展現漂浮在宇宙中的視覺效果；暑假期間週末更推出秒殺假日活動，包括理財與防詐講座、小丑秀、體驗視障者如何辨識鈔票及兒童戲劇導覽等主題活動，所有活動及展覽皆提供免費體驗，歡迎親子踴躍報名參加。

▲▼ 中國信託金融園區文薈館「錢的多重宇宙」特展、飆速水樂園、滑步車大賽登場（圖 中國信託）

除文薈館外，中國信託金融園區以「速度與清涼」為主題在中庭廣場推出系列活動。7月20日、7月21日推出設有溜滑梯與戲水區的「Vroom! 飆速水樂園」，當日於園區累計消費滿新臺幣300元，可憑發票兌換12歲以下孩童入場體驗手環，前180名完成闖關大挑戰可兌換水槍贈禮，憑手環於園區店家消費再享指定優惠；累計消費滿新臺幣500元還可憑發票報名限量「大型對抗賽」，獲勝者有機會獲得「PaPark爬爬客親子樂園」南港中信店免費體驗券。8月10日、8月11日則舉辦每年逾5,000人次參與的「2024風之盃滑步車大賽」小小選手競技活動，採網路限量免費報名，參賽可獲得完賽證書、客製化雷雕獎牌、獨家設計飄帶留下熱血紀念，當日於園區消費單筆滿新臺幣100元能憑發票兌換「風之盃嘉年華」派對券乙張，派對攤位關卡結合交通宣導教育，全數闖關通過有機會獲得活動紋身貼紙、環保杯袋，讓未參加賽事的小朋友也可體驗滑步車樂趣。

中國信託金融園區致力打造優質的親子友善空間，文薈館即日起至今年9月29日推出寓教於樂的金融教育主題展覽「錢的多重宇宙—五感體驗玩金融」特展，歡迎20人以上親子團體、學校預約導覽，相關訊息請參考「中國信託文薈館CTBC Museum粉絲團」www.facebook.com/ctbcmuseum或官網www.ctbcmuseum.com查詢；「Vroom! 飆速水樂園」、「2024風之盃滑步車大賽」活動請至「中國信託金融園區粉絲團」www.facebook.com/ctbc.f.park/查詢。

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